Политика

Украина укрепила границу с КрымомLenta.ru 00:29

Пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе с Крымом. Об этом начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил изданию УНН. По словам Шевцова, такой режим работы вводится в связи с предстоящими выборами президента страны.
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Украина наращивает силы на границе с Крымом

News.ru04:04

Украина усилит контроль на границе с Крымом

Известия03:39

Перед выборами на границе Крыма с Украиной усилили меры безопасности

Форпост Севастополь26 марта в 04:00

Украина укрепила границу с Крымом

Lenta.ru00:29

Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом перед выборами

Коммерсантъвчера в 22:36

Украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом в связи с выборами

ТАССвчера в 17:22

Украина усилила контроль на границе с Крымом

РИА Новости02:29
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Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Общество

В Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей

В Санкт-Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей, сообщает ФАН.
Обновлено в 12:10
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Культура

Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил разработать для Петербурга концепцию развития культуры.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Космос

На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»

Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
Обновлено 27 марта в 01:09
Политика

Уличенный в шпионаже российский дипломат Умеренко покинул Швецию

Российский дипломат Евгений Умеренко, уличенный в шпионаже, покинул Швецию, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря шведского МИДа Анну Лунбнад.
Обновлено в 11:22
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Футбол

Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Юлию Гусману сделали операцию на сердце

Режиссер и телеведущий Юлий Гусман перенес операцию на сердце.
Обновлено в 07:18
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Происшествия

После ДТП на Можайке уволили полицейского

Обновлено в 10:35
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Здоровье

Совфед разработал законопроект против рекламы грудного молока

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский пояснил, что документ направлен на запрет пропаганды заменителей грудного молока.
Обновлено в 09:44
Технологии

Роскомнадзор вновь попытается заблокировать Telegram

Роскомнадзор вновь намерен заблокировать мессенджер и выбрало подрядчика для реализации этого плана.
Обновлено в 08:06
Футбол

«МЮ» выплатит «Мольде» за Сульшера 1 млн фунтов

В декабре сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатил «Мольде» 1,8 млн фунтов за работу Сульшера до лета (по другим данным – 500 тысяч).
Обновлено в 11:10
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Энергетика

Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом

Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:46
Технологии

В России создали нейросеть, составляющую резюме по фотографии

Нейросеть, сама составляющая резюме только лишь по одной фотографии с точностью до 88 процентов, создали в России.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек

СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Экономика

Чистый убыток «ВЭБ.РФ» в прошлом году сократился в полтора раза

За первый год работы под руководством Игоря Шувалов «ВЭБ.РФ» снизил чистый убыток в 1,6 раза, следует из отчетности госкорпорации.
Обновлено в 12:54
Экономика

Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах

В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Религия

Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор

Обновлено в 08:26
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Политика

Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
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