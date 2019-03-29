Политика
Украина укрепила границу с КрымомLenta.ru 00:29
Пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе с Крымом. Об этом начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил изданию УНН. По словам Шевцова, такой режим работы вводится в связи с предстоящими выборами президента страны.
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Перед выборами на границе Крыма с Украиной усилили меры безопасности
Форпост Севастополь26 марта в 04:00
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