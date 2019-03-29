Политика

Украина укрепила границу с КрымомLenta.ru 00:29

Пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе с Крымом. Об этом начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил изданию УНН. По словам Шевцова, такой режим работы вводится в связи с предстоящими выборами президента страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина наращивает силы на границе с Крымом

News.ru04:04

Украина усилит контроль на границе с Крымом

Известия03:39

Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом перед выборами

Коммерсантъвчера в 22:36

Украина укрепила границу с Крымом

Lenta.ru00:29

Украина усилила контроль на границе с Крымом

РИА Новости02:29

Украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом в связи с выборами

ТАССвчера в 17:22

Перед выборами на границе Крыма с Украиной усилили меры безопасности

Форпост Севастополь26 марта в 04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Футбол

Кэхилл завершил карьеру футболиста

Обновлено в 10:34
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Назрани у здания мэрии произошла стрельба

Стрельба из травматического оружия произошла возле здания мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Экономика

«Россети» направят 3 миллиарда рублей на цифровизацию Сибири

Прибыль компании «МРСК Сибири» в 2018 году составила сумму в 0,8 миллиарда рублей, потери электроэнергии в сетях снизились до 7,81 процента, а средняя длительность перерыва электроснабжения сократилась на 21,4 процента.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Появились первые чертежи нового iPhone XI

Обновлено в 04:48
Происшествия

На подследственного Виктора Ишаева надели электронный браслет

Инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) надели электронный браслет на ногу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого днем ранее задержали в Москве.
Обновлено в 05:47
Авто

Пикап Isuzu D-Max подешевел на 150 тысяч рублей

Компания Isuzu снизила стоимость своего полноприводного пикапа D-Max на российском рынке на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Общество

В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов

"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено в 10:33
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Политика

Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Юлию Гусману сделали операцию на сердце

Режиссер и телеведущий Юлий Гусман перенес операцию на сердце.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне

В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.
Обновлено в 10:30
Здоровье

В Югре третий год фиксируется снижение рождаемости

В ХМАО на протяжении трех лет стабильно снижается рождаемость.
Обновлено в 11:04
Общество

Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь

Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Происшествия

Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Космос

Горожанам расскажут, как выглядит Омская область из космоса

Омичи встретятся с ведущими астрономами региона под звёздным куполом, чтобы посмотреть, как выглядит наша область из космоса.
Обновлено в 08:17
Общество

В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским

Обновлено в 06:49
Футбол

Месси: «Мой сын спросил: «Папа, почему тебя распинают в Аргентине?»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, недавно вернувшийся в сборную Аргентины, рассказал о том, как реагирует на критику в свой адрес на родине.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
Политика

Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Мину времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Москве

Находку сделали рабочие-строители по адресу: Складочная улица, вл. 6. Как сообщает агентство «Москва», обнаруженным предметом оказалась мина времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:20
Политика

Китай и США вновь добились прогресса по тексту торгового соглашения

Китай и США добились нового прогресса по тексту торгового соглашения в ходе очередного раунда переговоров в Пекине, сообщило агентство Синьхуа.
Обновлено в 11:23
Здоровье

В Дагестане сменилось руководство восьми медучреждений

В рамках очередного заседания коллегии Минздрава РД, прошедшего 28 марта под руководством главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, были озвучены изменения, внесенные в кадровый состав системы здравоохранения республики.
Обновлено в 05:58
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное