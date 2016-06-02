Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55

с чего всё началось

Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

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Армия и оружие Среди плененных ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат Как ранее сообщали власти самопровозглашенной республики, при задержании грузовика с военнослужащими при них были обнаружены форма, автомобильные номера и документы образца Народной милиции ДНР, а также взрывчатка, в связи с чем задержанных заподозрили в попытке организации диверсии.

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