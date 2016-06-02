Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Читать в источнике
Оценить382
Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.
— Мария Захарова, российский дипломатГоворит Москва 06:00
с чего всё началось
"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России", — приводит слова Мельника агентство "Укринформ".Реальное время00:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отблагодарила премию RU.TV провокационными фото
Светлана Лобода отблагодарила премию RU.TV, где получила две награды, провокационными фотографиями.
Обновлено в 10:13
Футбол
Семин раскритиковал организацию финала КР: фанатов терроризировали
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с резкой критикой организации финального матча Кубка России в Самаре, добавив, что виновные в плохом допуске болельщиков на арену должны понести ответственность.
Обновлено в 09:59
Политика
В Литве ждут начала второго тура президентских выборов
Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве).
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Хоккей
Россия — Чехия 1:2 (2-й период)
Обновлено в 10:10
Футбол
Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера «Енисея»
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 30-го тура чемпионата России с «Зенитом» сообщил, что покидает красноярскую команду.
Обновлено в 09:19
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Происшествия
В Катманду прогремели два взрыва
Обновлено в 09:32
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено 24 мая в 16:36
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Среди плененных ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Как ранее сообщали власти самопровозглашенной республики, при задержании грузовика с военнослужащими при них были обнаружены форма, автомобильные номера и документы образца Народной милиции ДНР, а также взрывчатка, в связи с чем задержанных заподозрили в попытке организации диверсии.
Обновлено в 02:21
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Общество
Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео
Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Общество
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
В сети названы характеристики смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Настя Каменских бокалом шампанского опровергла слухи о беременности
Певица Настя Каменских опровергла слухи о собственной беременности после свадьбы с исполнителем Потапом.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Милнер: Месси назвал меня ослом
Обновлено в 08:31
Музыка
Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет
Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 10:38
Общество
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00