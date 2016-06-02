Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Читать в источнике
Мария Захарова
Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.
— Мария Захарова, российский дипломатГоворит Москва 06:00
с чего всё началось
"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России", — приводит
 слова Мельника агентство "Укринформ".
Реальное время00:35

Подробнее о событии

Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями

Коммерсантъ09:07

В МИД РФ спокойно встретили угрозы Украины ввести «гамбургские» санкции

Газета.Ru12:25

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

РИА Новости11:12

Москва отреагировала на угрозу Киева «гамбургскими санкциями»

Lenta.ru06:27

В МИДе ответили на угрозы Украины добиться «гамбургских» санкций

Известия08:48

В МИД России ответили на угрозы Украины добиться «гамбургских» санкций

РБК05:44

Захарова оценила заявление Киева о «гамбургских» санкциях против Москвы

RT на русском07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Политика

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив

ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.
Обновлено в 10:41
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Хоккей

Третьяк: Воробьёв продолжит работу в сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал будущее главного тренера российской сборной Ильи Воробьёва.
Обновлено в 13:09
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо

В Буркина-Фасо в результате нового нападения на церковь убиты три человека, передает Франс Пресс.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя

Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Политика

Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент

В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
Обновлено в 11:04
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Летняя образовательная программа стартует на ВДНХ 1 июня

По словам мэра, в рамках программы на ВДНХ пройдет 170 мероприятий.
Обновлено в 13:13
Хоккей

Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»

Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Политика

МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено вчера в 08:36
Хоккей

Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии

Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:16
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Политика

В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент

Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.
Обновлено в 02:10
Политика

Все активы Порошенко пообещали арестовать

Украинский юрист Андрей Портнов, занимавший пост замглавы администрации президента Украины при Викторе Януковиче, пообещал добиваться ареста всех задекларированных активов бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:48
Футбол

Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России

Чалов забил за сезон 15 голов и выиграл "Золотую бутсу". Вторым в бомбардирской гонке стал Сердар Азмун из "Зенита", забивший 13 голов.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Обновлено в 09:29
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500

Китайские СМИ высоко оценили мощность новейшего ЗРК РФ С-500.
Обновлено в 06:53
Гаджеты

Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Гаджеты

Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Компания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS.
Обновлено в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное