Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55

с чего всё началось

Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

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