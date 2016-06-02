Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.
— Мария Захарова, российский дипломатГоворит Москва 06:00
с чего всё началось
"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России", — приводит слова Мельника агентство "Укринформ".Реальное время00:35
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Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив
ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.
Обновлено в 10:41
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Хоккей
Третьяк: Воробьёв продолжит работу в сборной России
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал будущее главного тренера российской сборной Ильи Воробьёва.
Обновлено в 13:09
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо в результате нового нападения на церковь убиты три человека, передает Франс Пресс.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя
Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:25
Политика
Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент
В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
Обновлено в 11:04
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Летняя образовательная программа стартует на ВДНХ 1 июня
По словам мэра, в рамках программы на ВДНХ пройдет 170 мероприятий.
Обновлено в 13:13
Хоккей
Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»
Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Политика
МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено вчера в 08:36
Хоккей
Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии
Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:16
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Политика
В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент
Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.
Обновлено в 02:10
Политика
Все активы Порошенко пообещали арестовать
Украинский юрист Андрей Портнов, занимавший пост замглавы администрации президента Украины при Викторе Януковиче, пообещал добиваться ареста всех задекларированных активов бывшего президента Петра Порошенко.
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Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России
Чалов забил за сезон 15 голов и выиграл "Золотую бутсу". Вторым в бомбардирской гонке стал Сердар Азмун из "Зенита", забивший 13 голов.
Обновлено в 09:13
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
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Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
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Хоккей
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Армия и оружие
Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500
Китайские СМИ высоко оценили мощность новейшего ЗРК РФ С-500.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
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Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Компания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS.
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