Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.
— Мария Захарова, российский дипломатГоворит Москва 06:00
с чего всё началось
"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России", — приводит слова Мельника агентство "Укринформ".Реальное время00:35
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