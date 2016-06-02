Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Мария Захарова
Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.
— Мария Захарова, российский дипломатГоворит Москва 06:00
с чего всё началось
"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России", — приводит
 слова Мельника агентство "Укринформ".
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