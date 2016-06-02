Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55

с чего всё началось

Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.

Хоккей Илья Воробьев не ответил на вопрос о дальнейшей работе в сборной Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за 3-е место против сборной Чехии (3:2 Б), а также оценил выступление россиян на завершившемся для них чемпионате мира в Словакии.

Армия и оружие Комиссии ЗВО проверили готовность военной техники к лету Комплексные комиссии Западного военного округа проверили готовность техники к лету, сообщает пресс-служба ЗВО.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин обвинил бывшую жену в манипулировании детьми "Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены", - заявил продюсер, добавив, что за последние 15 лет, что он женат на певице Валерии, сын ни разу не высказывал претензий и нормально общался с его новой семьей.

Экономика Минпромторг сократит количество ценников в магазинах Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

Политика Яценюк призвал Зеленского созвать Совбез ООН из-за моряков Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент Владимир Зеленский должен требовать созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с решением гамбургского трибунала по морскому праву по делу украинских моряков.

Автоспорт Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Футбол Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Футбол ЦСКА — Крылья Советов 6:0 Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".

Политика Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.

Культура Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.

Гаджеты Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10 Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.

Политика Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.

Шоу-бизнес Бруклин Бекхэм публично подрался с Ханой Кросс в Каннах Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.

Кино Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Общество Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.