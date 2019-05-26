Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Читать в источнике
Оценить288
с чего всё началось
В беседе с корреспондентом агенства «Укринформ» дипломат добавил, что решение Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе 25 ноября 2018 года является историческим.ТК Звездавчера в 21:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Футбол
Азмун, Дзюба и Ерохин выйдут в основе «Зенита» на игру с «Енисеем»
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 30-го тура РПЛ против «Енисея».
Обновлено в 05:43
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
В ходе спецвыпуска вещатель не стал вновь выбирать победителя. Вместо этого призами наградили всех финалистов, включая Абрамову.
Обновлено 24 мая в 18:03
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
«Спартак» огласил стартовый состав на матч 30-го тура РПЛ с «Оренбургом»
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на заключительный, 30-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором команда встретится с «Оренбургом».
Обновлено в 06:00
Происшествия
Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей
Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Недвижимость
Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей
В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.
Обновлено 24 мая в 14:09
Армия и оружие
Столтенберг убежден, что ДРСМД еще можно спасти
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще можно спасти, но лишь при наличии политической воли.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Обновлено в 01:00
Происшествия
На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти
В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Авто
Toyota RAV4 возглавил топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов в РФ
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Авто
Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия
Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA
Американский боксер Майкл Хантер провел удачную защиту своего титула чемпиона всемирной боксерской ассоциации (WBA) International в супертяжелом весе, победив представителя Бразилии Фабио Мальдонадо на турнире по профессиональному боксу, проходившему в Оксон-Хилле (США).
Обновлено в 02:31
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.
Обновлено вчера в 15:02
Хоккей
Третьяк: Овечкин приезжал играть за сборную с повреждением
Помню, Александр Овечкин даже с повреждением приезжал биться.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
«Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова
На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».
Обновлено вчера в 14:02