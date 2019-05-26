Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Читать в источнике
с чего всё началось
В беседе с корреспондентом агенства «Укринформ
» дипломат добавил, что решение Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе 25 ноября 2018 года является историческим.
ТК Звездавчера в 21:24

Подробнее о событии

В МИД России ответили на угрозы Украины добиться «гамбургских» санкций

РБК05:44

Киев пригрозил России «гамбургскими санкциями»

Lenta.ruвчера в 18:45

Украина пригрозила России «гамбургскими» санкциями за керченский инцидент

RT на русском04:39

Киев пригрозил России «гамбургскими» санкциями после вердикта трибунала

Газета.Ru03:08

Украина пригрозила России новыми санкциями в случае отказа освободить задержанных моряков

Эхо Москвы06:00

России пригрозили «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков

Известиявчера в 20:28

Эксперт оценил угрозы Киева «гамбургскими» санкциями из-за моряков

РИА Новости06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

Обновлено в 05:03
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Приморье горит рыболовный траулер

Обновлено в 06:15
Футбол

Азмун, Дзюба и Ерохин выйдут в основе «Зенита» на игру с «Енисеем»

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 30-го тура РПЛ против «Енисея».
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Подмосковье таксист открыл стрельбу в ходе массовой драки

Обновлено в 06:04
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

В ходе спецвыпуска вещатель не стал вновь выбирать победителя. Вместо этого призами наградили всех финалистов, включая Абрамову.
Обновлено 24 мая в 18:03
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол

«Спартак» огласил стартовый состав на матч 30-го тура РПЛ с «Оренбургом»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на заключительный, 30-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором команда встретится с «Оренбургом».
Обновлено в 06:00
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста

Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Недвижимость

Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей

В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.
Обновлено 24 мая в 14:09
Армия и оружие

Столтенберг убежден, что ДРСМД еще можно спасти

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще можно спасти, но лишь при наличии политической воли.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка

Обновлено в 01:00
Происшествия

На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти

В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench

Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Авто

Toyota RAV4 возглавил топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов в РФ

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 11:32
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Опубликованы имена и фото задержанных в ДНР украинских боевиков

Обновлено в 00:57
Авто

Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия

Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA

Американский боксер Майкл Хантер провел удачную защиту своего титула чемпиона всемирной боксерской ассоциации (WBA) International в супертяжелом весе, победив представителя Бразилии Фабио Мальдонадо на турнире по профессиональному боксу, проходившему в Оксон-Хилле (США).
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить военные корабли США на морское дно

Обновлено в 06:11
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.
Обновлено вчера в 15:02
Хоккей

Третьяк: Овечкин приезжал играть за сборную с повреждением

Помню, Александр Овечкин даже с повреждением приезжал биться.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

«Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова

На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».
Обновлено вчера в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное