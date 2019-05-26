Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряковТАСС вчера в 22:55
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Украина угрожает РФ «гамбургскими» санкциями в случае отказа освободить моряков
Коммерсантъвчера в 21:51
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