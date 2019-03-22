Футбол
Украина удержала ничейный результат в матче с ПортугалиейREGNUM 17:41
Статистика матча (Португалия / Украина) Удары 12/2 Удары в створ ворот 8/1 Процент владения мячом 59 % / 41% Нарушения правил 9/10 Поданные угловые 18/2 Португалия набрала одно очко и заняла третью строчку в группе B. Украина с тем же количеством очков идет позицией выше.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки
Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:27
Происшествия
Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки
В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено в 13:06
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Экономика
Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Политика
Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими
Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено в 02:36
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено в 19:42
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено в 20:43
Политика
МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала «идеально хороших» людей «убогими»
В последнее время 37-летняя Ксения Собчак привлекает к себе внимание не общественной деятельностью и творческими проектами, а скандалами, которые зачастую провоцирует сама.
Обновлено в 12:08
Наука
Предложен новый способ назначения антибиотиков
Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Кино
Эмилия Кларк перенесла инсульт во время съемок «Игры престолов»
Британская актриса, известная по роли Дейенерис Таргариен, рассказала о том, как перенесла инсульт в процессе подготовки к съемке второго сезона «Игры престолов».
Обновлено в 08:34
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Авто
Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ
Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено в 04:21
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Общество
«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США
Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
Обновлено в 15:12
Политика
Зюганов раскритиковал отказ ЦИК передать мандат Грудинину
Ранее ЦИК отказал Грудинину в передаче мандата умершего Жореса Алферова. Причиной стало наличие иностранных счетов на момент регистрации.
Обновлено вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко
Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено в 05:42
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено в 06:11
Хоккей
«Миннесота» в гостях победила «Вашингтон» Овечкина
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Миннесоте Уайлд» со счетом 1:2. Автором победной шайбы стал Люк Канин.
Обновлено в 21:35
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:26
Общество
Победительницу «Мисс Москва» впервые за историю конкурса лишили титула
Отмечается, что это беспрецедентный случай, поскольку за всю историю существования конкурса (23 года) это происходит впервые.
Обновлено вчера в 07:19
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46