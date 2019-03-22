Футбол

Украина удержала ничейный результат в матче с ПортугалиейREGNUM 17:41

Статистика матча (Португалия / Украина) Удары 12/2 Удары в створ ворот 8/1 Процент владения мячом 59 % / 41% Нарушения правил 9/10 Поданные угловые 18/2 Португалия набрала одно очко и заняла третью строчку в группе B. Украина с тем же количеством очков идет позицией выше.
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