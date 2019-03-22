Украина удержала ничейный результат в матче с ПортугалиейREGNUM 17:41

Статистика матча (Португалия / Украина) Удары 12/2 Удары в створ ворот 8/1 Процент владения мячом 59 % / 41% Нарушения правил 9/10 Поданные угловые 18/2 Португалия набрала одно очко и заняла третью строчку в группе B. Украина с тем же количеством очков идет позицией выше.

Украина удержала ничейный результат в матче с Португалией

Политика Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

Происшествия Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.

Происшествия В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Экономика Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.

Политика Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Политика Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.

Политика МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.

Шоу-бизнес Ксения Собчак назвала «идеально хороших» людей «убогими» В последнее время 37-летняя Ксения Собчак привлекает к себе внимание не общественной деятельностью и творческими проектами, а скандалами, которые зачастую провоцирует сама.

Наука Предложен новый способ назначения антибиотиков Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Кино Эмилия Кларк перенесла инсульт во время съемок «Игры престолов» Британская актриса, известная по роли Дейенерис Таргариен, рассказала о том, как перенесла инсульт в процессе подготовки к съемке второго сезона «Игры престолов».

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Авто Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.

Экономика Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).

Общество «Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.

Политика Зюганов раскритиковал отказ ЦИК передать мандат Грудинину Ранее ЦИК отказал Грудинину в передаче мандата умершего Жореса Алферова. Причиной стало наличие иностранных счетов на момент регистрации.

Шоу-бизнес Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.

Хоккей «Миннесота» в гостях победила «Вашингтон» Овечкина В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Миннесоте Уайлд» со счетом 1:2. Автором победной шайбы стал Люк Канин.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".

Общество Победительницу «Мисс Москва» впервые за историю конкурса лишили титула Отмечается, что это беспрецедентный случай, поскольку за всю историю существования конкурса (23 года) это происходит впервые.