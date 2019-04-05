Армия и оружие
Украина создала ракеты дальностью до 1 тыс. километров — ПорошенкоREGNUM 03:34
Украина обладает ракетами, способными нести 150 кг боевой нагрузки на расстояние до 1 тыс. километров, заявил президент Украины Пётр Порошенко 8 апреля в эфире телеканала ICTV.
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Авто
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России
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Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
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«Роскосмос» и «Ростех» прокомментировали доклад Генпрокуратуры
В "Ростехе" и "Роскосмосе" прокомментировали доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации, в котором говорится о том, что на подведомственных предприятиях этих госкорпораций было похищено больше 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию.
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Медкарты пациентов и медотходы выбросили на свалку в Саратове
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Политика
США пригрозили Европе новыми пошлинами
В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
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Лавров: Россия никому не угрожает в Арктике
Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.
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Общество
WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом
Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.
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Авто
Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
Китайский автогигант Great Wall определился с датой старта продаж нового купе-кроссовера Haval F7x.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:15
Экономика
ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям
По мнению господина Лобазова, интерес нефтекомпании, у которой нет активов в удобрениях, «выглядит достаточно странно, несмотря на то что основной компонент производства аммиака — природный газ, а развитие газохимии в целом входит в стратегию ЛУКОЙЛа».
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Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
Дюпин – первый вратарь в сезоне РПЛ, сделавший голевой пас
Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин сделал голевой пас в матче 22 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Забитый мяч стал первым во встрече, но сохранить преимущество дагестанцы не сумели.
Обновлено вчера в 12:48
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено 07 апреля в 05:42
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Экономика
«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.
Обновлено в 03:34
Общество
Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты
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Общество
Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде
Меру пресечения режиссеру изменили с домашнего ареста на подписку о невыезде. Режиссер находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
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Происшествия
В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
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Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева не приехала на организованный в ее честь концерт звезд
Алла Пугачева не приехала на недавний концерт звезд, организованный в честь прославленной артистки.
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Финансы
Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Экономика
Госдума до 12 апреля примет закон о крабовых аукционах
Госдума планирует рассмотреть законопроект о крабовых аукционах во втором, решающем, и третьем, окончательном, чтении уже на этой неделе, до 12 апреля.
Обновлено вчера в 07:16
Наука
В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено вчера в 11:58