Энергетика

Украина составила план на случай потери транзита газаНезависимое телевидение Севастополя 06:50

Решение «Газпрома» все же заблокировать транзит через Украину может обернуться для компании слушанием в арбитражном суде по взысканию амортизационных сумм, компенсация может составить более 12 миллиардов долларов.
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В «Нафтогазе» рассказали о мерах на случай приостановки транзита из России

РИА Новостивчера в 14:45

«Нафтогаз» определил меры на случай остановки транзита из России

Коммерсантъвчера в 14:37

«Нафтогаз» рассказал о действиях после прекращения транзита газа

Взгляд.рувчера в 12:51

Киев предложит транзитный контракт по газу с РФ «по европейским правилам»

ТАССвчера в 13:07

«Истерика»: депутат о мерах «Нафтогаза» в случае остановки транзита газа

Газета.Ruвчера в 13:30

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о мерах в случае остановки транзита газа

RT на русскомвчера в 13:14

«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией

РБКвчера в 13:14
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Футбол

Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Обновлено в 08:18
Музыка

Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен

Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Футбол

В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом

Московский «Спартак» примет дисциплинарные санкции по отношению к футболисту Эязу Гулиеву, который стал участником дорожного конфликта в Москве.
Обновлено в 02:35
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Космос

В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне

Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Футбол

Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится

Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Футбол

Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере

Обновлено в 07:44
Политика

Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог

В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 08:37
Футбол

Свидетель рассказал о визитах в «Кофеманию» известных друзей Кокорина

Обновлено в 09:16
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Авто

«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу

Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Меркель подчеркнула важность политического урегулирования в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на Кубани

В Отрадненском районе Кубани упал частный легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:47
Футбол

Ещенко и Фернанду тренировались в общей группе без ограничений

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в общей группе без ограничений работали хавбек Фернанду и защитник Андрей Ещенко.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Коми вор-сладкоежка украл из магазина 11 тортов

Вор-сладкоежка написал явку с повинной и вернул семь тортов.
Обновлено в 09:09
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Футбол

Кроос опроверг информацию о желании покинуть «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не собирается покидать команду.
Обновлено в 10:06
Экономика

В России в День космонавтики создан «Роскосмосбанк»

12 апреля в России отмечается День космонавтики.
Обновлено в 07:45
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Музыка

Андрей Державин и группа «Сталкер» выступят в Барнауле

Обновлено в 07:26
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Космос

Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана

Обновлено в 08:55
Происшествия

Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки

Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
Обновлено в 08:33
Авто

Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana

Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.
Обновлено в 04:10
Общество

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за административное нарушение.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого по делу о хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
Обновлено в 07:32
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Главная надежда сборной России Самарин допускал множество нелепых ошибок как в короткой, так и в произвольной программе.
Обновлено в 09:45
Происшествия

СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ по Кемеровской области проводят обыски в Управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка.
Обновлено в 08:34
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