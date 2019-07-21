Армия и оружие
Украина сорвала перемирие на Донбассе, заявили в ДНРSputnik Абхазия 11:03
Украинские силовики нарушили перемирие на Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что обстрел был зафиксирован спустя 12 часов 53 минуты с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия.
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