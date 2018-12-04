Политика

Киев признал, что Керченский пролив открыт для судоходства
РИА Новости
03:18

Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов.
РИА Новости03:18

Подробнее о событии

Украинский министр сообщил о «частичной разблокировке» портов Азовского моря

Телеканал 360°04:19

Украинский министр заявил о «частичной разблокировке» портов на Азове

Известия03:23

Киев признал, что Керченский пролив открыт для судоходства

РИА Новости03:18

Украинский министр признал «частичную разблокировку» портов на Азове

Московский Комсомолец04:14

Россия «частично разблокировала» украинские порты в Азовском море

Фонтанка.Ру03:04

На Украине заявили о «частичной разблокировке» портов в Азовском море

Газета.Ru02:44

Украина признала «частичную разблокировку» портов в Азовском море

RT на русском02:43
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика

Песков рассказал о деталях грядущих переговоров Путина и Мадуро

Обновлено в 05:55
Политика

В Кремле напомнили позицию России по транзиту газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил позицию России по отношению к ситуации с транзитом российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 05:54
Политика

Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев собирается подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Шойгу сообщил о росте гонки вооружений из-за планов США выйти из ДРСМД

Озвученные Соединенными Штатами Америки планы по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведут к нарастанию гонки вооружений.
Обновлено в 05:42
Политика

Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо.
Обновлено в 05:43
Политика

Суд Евросоюза подтвердил право Британии отказаться от Brexit

Ответ Санчеса-Бордоны касательно Brexit последовал после того, как группа шотландских политиков попросила суд в Люксембурге уточнить, есть ли у Лондона право остановить процесс выхода из ЕС без согласия других европейских государств.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном

Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля.
Обновлено в 05:35
Политика

Противники свалки московского мусора в Поморье обратились к Путину

Обновлено в 05:53
Политика

На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения

Журналист отметил, что введение военного положения на Украине планировалось еще несколько месяцев назад в качестве «запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в лидеры».
Обновлено в 04:56
Политика

Иран вновь пригрозил заблокировать поставки нефти в Персидском заливе

Соединенные Штаты не смогут помешать Ирану экспортировать нефть, заявил иранский президент Хасан Роухани в ходе телевизионного выступления.
Обновлено в 05:47
Политика

Курц назвал приоритетной целью снижение напряженности между ЕС и РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за нормализацию отношений с Россией.
Обновлено в 05:54
Политика

В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию

"Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 05:44
Политика

СМИ опубликовали видео с выступлением пьяного Порошенко

Видео с выступлением президента опубликовал телеканал ТВЦ. Отмечается, что церемония запуска скоростного поезда состоялась в воскресенье, 2 декабря.
Обновлено в 05:53
Политика

Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Уполномоченная Верховной рады по правам человека, народный депутат Людмила Денисова потеряла сознание в ходе выступления президента страны Петра Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Обновлено в 05:37
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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