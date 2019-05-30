Финансы

Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрдREGNUM 01:36

В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия. По его словам, это произошло из-за большой суммы выплат по государственному долгу страны за май — около $2 млрд.
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Украина распродает золото, узнали СМИ

Газета.Ru14:38

Украина распродает золотой запас

РИА Новости13:16

Украина распродает золотой запас из-за долгов

Московский Комсомолец04:00

Золотой запас Украины уходит за долги

REGNUM13:51

Украина распродаёт запасы золота

News.ru00:54

Украина начала распродавать золотой запас

Lenta.ruвчера в 23:52

Украина начала распродавать свой золотой запас

VSE42 Новости00:41
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Обновлено в 03:25
Спорт

Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на 3-м этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.
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Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
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Политика

Захарова сравнила заявления Вашингтона по Ирану с кислотным дождем

Ранее в четверг, 30 мая, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук пообещал в случае нападения Ирана ответить военной силой.
Обновлено в 14:14
Футбол

«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено в 12:08
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
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Роскачество планирует проверить гамбургеры из фастфуда на наличие антибиотиков

Роскачество намерено проверить гамбургеры, продающиеся в заведениях фастфуда, на наличие антибиотиков.
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Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Обновлено в 13:30
Политика

Новым мэром Риги стал Дайнис Турлайс

В Риге в четверг, 30 мая, избрали нового мэра города. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:52
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Общество

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Вызывающий наряд Успенской возмутил поклонников

Концертный наряд Успенской вызвал неодобрительную реакцию поклонников.
Обновлено в 14:50
Общество

На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер

Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»

«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто

Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей

Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Происшествия

Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье

Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю практически не изменились

Коммерческие запасы нефти в США по состоянию на 24 мая составили 476,49 млн баррелей, что на 282 тыс. баррелей меньше, чем неделей ранее, сообщило Министерство энергетики США.
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Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
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Death Stranding выйдет в ноябре

Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Украинские боевики обстреляли окраины Донецка, есть пострадавшие

Обновлено в 15:54
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