Финансы

Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрдREGNUM 01:36

В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия. По его словам, это произошло из-за большой суммы выплат по государственному долгу страны за май — около $2 млрд.
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Украина распродает золото, узнали СМИ

Газета.Ru14:38

Украина распродает золотой запас

РИА Новости13:16

Украина начала распродавать золотой запас

Lenta.ruвчера в 23:52

Украина распродает золотой запас из-за долгов

Московский Комсомолец04:00

Украина распродаёт запасы золота

News.ru00:54

Золотой запас Украины уходит за долги

REGNUM13:51

Украина начала распродавать свой золотой запас

VSE42 Новости00:41
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Политика

Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков

Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
Обновлено в 09:45
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Обновлено в 13:30
Футбол

Кротов признался, что игроки «Уфы» нервничали в матче с «Томью»

Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов - о первом стыковом матче за право играть в премьер-лиге против "Томи" (2:0). - В игре было видно, что первые 15 минут мы играли осторожно, была какая-то напряженность, волнение, но через 15 минут мы успокоились и взяли игру под свой контроль, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер".
Обновлено в 14:56
Космос

Марсоход Curiosity обнаружил залежи глины на Марсе

В дальнейшем исследователи обнаружили и другие залежи глины, а вместе с ними и прочие свидетельства того, что на Марсе была пресная вода.
Обновлено в 09:14
Авто

Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей

Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.
Обновлено в 14:55
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика

Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»

«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Обновлено в 09:40
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Футбол

«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Винсент Янссен может продолжить карьеру в России. К 24-летнему голландцу проявляет интерес "Локомотив".
Обновлено в 14:29
Здоровье

УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге

Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

США сильно обеспокоились сделкой России и Турции по С-400

Исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 приведет к катастрофическим последствиям.
Обновлено в 15:26
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи

Обновлено в 13:58
Авто

Ferrari показала новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Экономика

ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей

Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Наука

Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки

Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.
Обновлено 28 мая в 21:12
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
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