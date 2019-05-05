Экономика
Украина сократила экспорт из России на 16%ИА Новороссия 04 мая в 03:06
Отмечается, что в 2018 году экспорт товаров из Украины в Россию уменьшился на 7,2% или на $282,4 млн и составил $3,7 млрд. Доля России в общем объеме экспорта товаров из Украины сократилась до 7,7% по сравнению с 9,1% в 2017 году.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Происшествия
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