Экономика
Украина сократила экспорт из России на 16%ИА Новороссия 04 мая в 03:06
Отмечается, что в 2018 году экспорт товаров из Украины в Россию уменьшился на 7,2% или на $282,4 млн и составил $3,7 млрд. Доля России в общем объеме экспорта товаров из Украины сократилась до 7,7% по сравнению с 9,1% в 2017 году.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Происшествия
Самолет загорелся в «Шереметьево» во время посадки
Обновлено вчера в 12:09
ЖКХ
Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая
С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 02:54
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы
Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX
Обновлено в 01:25
Кино
Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари»
Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.
Обновлено в 01:15
Авто
Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево
Одна женщина доставлена в институт Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза
Обновлено вчера в 23:33
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Политика
Помпео заявил, что Россия должна «убраться» из Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя свои предстоящие в понедельник переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил, что позиция Вашингтона заключается в том, что "русские должны убраться из Венесуэлы".
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Депутат Рады рассказал «печальный факт» о Зеленском
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты
Xiaomi может выпустить флагманский смартфон «Геракл»
Характеристики нового флагманского смартфона компании Xiaomi с кодовым названием Hercules («Геркулес» или «Геракл») появились в Сети.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Премьера: про Татьяну Буланову сняли сериал «Никогда не говори „Никогда“»
Например, яркой линией в фильме будет проходить трагическая судьба сестры, которой у Тани в реальной жизни никогда не было.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Краснодар» с «Ростовом» сыграли вничью
Счет еще на 25 минуте открыл Виктор Классон, почти всю игру преимущество было в руках "черно-зеленых", но на последних минутах «Ростов» забил ответный гол.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Иностранным турбинам снижают обороты
Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
Обновлено вчера в 18:07
Кино
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено вчера в 07:11
Гаджеты
OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили стереодинамики, а OnePlus 7 Pro — еще и уникальный дисплей
Дисплей Fluid AMOLED смартфона OnePlus 7 Pro сможет сам менять разрешение До сих пор все смартфоны OnePlus были оснащены одним динамиком.
Обновлено в 00:47