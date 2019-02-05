Украина сократила число поездов в РоссиюГазета.Ru 06:14

с чего всё началось

В украинской компании-операторе железных дорог "Укрзализныця" заявили, что пассажирские поезда из Харькова и Одессы в Москву теперь будут ходить раз в два дня, а не ежедневно. Об этом сообщается на сайте компании. Отмечается, что изменения вступили в силу во вторник, 5 февраля.

Интернет Facebook разрешил в мессенджере удалять отправленные сообщения Facebook вводит в своем мессенджере функцию удаления отправленного сообщения.

Политика Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии «Суд удовлетворил исковое заявление мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному о защите деловой репутации в полном объеме», — сообщил РБК юрист Навального, один из авторов расследования Александр Головач.

Происшествия Московское ГИБДД может получить спорткары для борьбы со стритрейсерами Сотрудники автоинспекции в Москве могут получить спортивные автомобили для более эффективной борьбы с уличными гонками.

Происшествия Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает CNN.

Авто Кроссовер Range Rover Velar впервые завёл двигатель V8 Эксклюзивное издание SVAutobiography Dynamic Edition увенчало гамму модели Range Rover Velar.

Авто Mazda анонсировала новый кроссовер Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.

Происшествия СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми "Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Происшествия В Петербурге нашли источник неприятного запаха Напомним, несколько часов назад жители сразу нескольких районов Петербурга стали жаловаться в экстренные службы и районные администрации на неприятный запах на улицах.

Интернет Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.

Общество «Победа» ограничила размер ручной клади Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.

Общество Россия вновь стала лидером по числу запросов властей к Google Если в первом полугодии 2017 года Google получила от российских госорганов запросы на удаление 16 063 единиц контента, то в первом полугодии 2018-го — уже 182 462 единицы.

Авто В России отзывают более 7 тысяч автомобилей Mercedes-Benz Всего же, по данным ведомства, немецкая компания отправит на ремонт 7 011 экземпляров Mercedes-Benz двух типов – 205 и 253.

Космос Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.

Космос Роскосмос опубликовал снимок со следами дельты реки на Марсе Роскосмос сообщил, что космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) отправил на Землю фотографию, на которой можно увидеть след от русла реки.

Авто Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.

Происшествия В Ульяновске возбудили дело после массового заболевания суворовцев Военный следственный отдел СК по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту заболевания курсантов Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, сообщает Следственный комитет России.