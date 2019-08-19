Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 годаRT на русском 13:04
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
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Игры
Августовские новинки подписочного сервиса Xbox Game Pass
Microsoft огласила список игр, которые появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass на PC и Xbox One.
Обновлено в 15:20
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено в 19:25
Наука
Почему кошки мурлыкают
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Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым
В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Экономика
Ростовская область оказалась на 58-м месте по доступности бензина
Ростовская область оказалась на 58-м месте в рейтинге регионов по доступности бензина.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и смарт-ТВ Redmi TV
Китайская компания Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и первый смарт-ТВ под маркой Redmi.
Обновлено в 15:15
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
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Гуф представит новые песни в Москве
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21
Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 13:23
Экономика
Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения
В начале августа Правительство России отнесло столицу Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты
Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Кино
Режиссёр фильма «Бык» рассказал о новых проектах
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Лже-десантников обяжут раздеться
Лже-ветеранов военных конфликтов, выжимающих слезу у прохожих, «десантников», что своим поведением порочат войска, и прочих ряженых, позорящих военную форму, в Минобороны решили лишить их мошеннического реквизита.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Появилось видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехвaтчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:25
Общество
На Камчатке застрелили более 60 медведей
Обновлено в 22:42
Политика
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Стало известно о высоком спросе на кнопочные телефоны в России
В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырех миллионов кнопочных телефонов, сообщают "Известия".
Обновлено в 19:58
Единоборства
Макгрегор назвал Бекхэма иконой стиля
Обновлено в 15:18
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Гаджеты
Названы все цены на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro для Европы
Названы все цены на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro для Европы были онлайн магазином, где указано, что он будет доступен в двух конфигурациях и четырех вариантах цвета корпуса.
Обновлено в 13:07