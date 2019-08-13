Политика
Украина собралась создать режимный район вокруг КрымаВоенное обозрение 12:22
"Госгидрография" Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать вокруг Крыма морской режимный район с целью недопуска захода судов в порты полуострова.
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Космос
Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»
Обновлено в 15:15
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Политика
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе
Обновлено в 18:46
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено в 16:11
Политика
Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского
Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Общество
Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Полицейский автомобиль сбил пешехода в Великобритании
Женщина доставлена в больницу Полицейская машина сбила женщину в Лондоне, передает LBC.
Обновлено в 20:36
Космос
Ученые второй раз в истории обнаружили зарождающуюся экзопланету
Используя новый метод, ученые обнаружили новую планету в середине протопланетного диска. В этот раз явление было замечено у звезды HD 97048.
Обновлено в 14:52
Общество
В Помпеях найдены «сокровища ведьмы»
По мнению синьора Осанна, найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, призванных даровать удачу владелице или неудачу — ее соперницам.
Обновлено в 12:18
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Экономика
Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов
ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Полицейский погиб в ходе перестрелки в Калифорнии
Обновлено в 18:09
Политика
Россия может попросить Украину направить в Крым воду из Днепра
Обновлено вчера в 10:48
Авто
Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra ручную трансмиссию
Отмечается, что тюнеры уже работают над ручой трансмиссией для новой Supra, которая будет позаимствована, как и сама силовая установка, у BMW.
Обновлено вчера в 23:15
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Космос
В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету
Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35