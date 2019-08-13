с чего всё началось

"Госгидрография" Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать вокруг Крыма морской режимный район с целью недопуска захода судов в порты полуострова.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Политика Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Общество Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.

Шоу-бизнес Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Общество Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Интернет Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Футбол Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.

Политика Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Общество Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Происшествия Полицейский автомобиль сбил пешехода в Великобритании Женщина доставлена в больницу Полицейская машина сбила женщину в Лондоне, передает LBC.

Космос Ученые второй раз в истории обнаружили зарождающуюся экзопланету Используя новый метод, ученые обнаружили новую планету в середине протопланетного диска. В этот раз явление было замечено у звезды HD 97048.

Общество В Помпеях найдены «сокровища ведьмы» По мнению синьора Осанна, найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, призванных даровать удачу владелице или неудачу — ее соперницам.

Экономика Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Экономика Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Авто Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra ручную трансмиссию Отмечается, что тюнеры уже работают над ручой трансмиссией для новой Supra, которая будет позаимствована, как и сама силовая установка, у BMW.

Финансы Курс доллара опустился ниже 65 рублей В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.

Футбол Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Космос В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.