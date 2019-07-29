Политика

Украина собирается возобновить переговоры с Россией по газуАргументы и Факты 09:23

СНБО рекомендует властям обновить состав делегации на переговорах в формате Украина – Россия – Еврокомиссия с 2020 года Украинская сторона намеревается в ближайшее время возобновить переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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