Политика
Украина собирается возобновить переговоры с Россией по газуАргументы и Факты 09:23
СНБО рекомендует властям обновить состав делегации на переговорах в формате Украина – Россия – Еврокомиссия с 2020 года Украинская сторона намеревается в ближайшее время возобновить переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон переезжает на Даунинг-стрит
Обновлено в 11:03
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Технологии
Xiaomi в Китае запустила почтовую службу Mi Express
Конкурировать почтовая служба в Китае будет с SF Express, которая сейчас занимает лидирующие позиции на ранке, к тому же она предлагает более низкие тарифы.
Обновлено в 10:39
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.
Обновлено в 11:18
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
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Обновлено в 09:18
Политика
Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге проходит парад в честь Дня военно-морского флота
Напомним, что ранее сегодня Путин обошёл корабли в Кронштадте. С ним были министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Власти РФ продолжают критиковать законопроект о значимых инфоресурсах
Законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", он подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Общество
Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за неуплаты долга по ЖКХ
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении супруги губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из-за неуплаты более 9 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Обновлено в 11:31
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Технологии
ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Британия отправит военных в Бахрейн
Британия намерена отправить военных в Бахрейн. Власти приняли такое решение из-за инцидента с кораблем Stena Impero из королевства.
Обновлено в 05:19
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Политика
Сахалин стал большой потерей для Китая
В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
Обновлено в 00:18
Политика
Помпео прокомментировал акции протеста в России
Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Футбол
Генеральный директор «Валенсии» Черышева намерен покинуть клуб
Генеральный директор "Валенсии" Матеу Алемани может в ближайшее время покинуть занимаемую должность из-за разногласий с владельцем клуба Питером Лимом, сообщает Marca.
Обновлено в 05:49