Политика
На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин
На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчинREGNUMвчера в 14:39
В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет объяснялся тем, что Россия якобы могла под видом своих граждан заслать на Украину целые «частные армии».
REGNUMвчера в 14:39
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Происшествия
Два человека погибли при сходе лавины в Хабаровском крае
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Die Welt: российский «Авангард» заставил нервничать Пентагон
Обновлено в 02:10
Общество
Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети
Пользователи Сети сочли наряд первой леди, вернувшейся из поездок в Ирак и Германию, похожим на одежду эльфа.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Последствия для туризма В туристической отрасли Египта опасаются, что взрыв в Каире, прогремевший недалеко от одного из самых популярных у туристов памятников - знаменитых Великих пирамид Гизы, может негативно отразиться на зимнем туристическом сезоне, который обещал стать одним из лучших за последние несколько кризисных лет.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован
Обновлено в 01:52
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) обыграли команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Угроза цунами возникла после землетрясения в районе Филиппин
Обновлено в 00:31
Политика
Володин ответил на требования Макрона и Меркель
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М
Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Космос
Российский сектор МКС оставят без научной оранжереи
Улучшенную оранжерею "Лада-2" должны были доставить в российский сектор МКС ещё в 2016 году.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Напавшего на учеников в Улан-Удэ отправили на принудительное лечение
Подростка, напавшего на школу № 5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, направили на принудительное лечение, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:58
Космос
Запуск биологического спутника «Бион-М2» перенесут на 2023 год
Запуск российского биологического спутника "Бион-М2" будет перенесен на 2023 год в связи с включением в проект французского научного оборудования.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Приамурье приостановили движение поездов после аварии
Движение поездов на участке Забайкальской железной дороги в районе станции Возжаевка временно приостановлено после аварии.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев
Сирийские боевики, вероятно, сжигают тела погибших от голода беженцев в лагере Рукбан в провинции Хомс на западе страны.
Обновлено в 02:05
Транспорт
Аксенов открыл движение по первому участку трассы «Таврида» в Крыму
Две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска открыты для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги.
Обновлено в 01:50
Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено вчера в 15:11
Финансы
В России растут ипотечные ставки
Средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке увеличилась в ноябре до 9,52 процента, в сентябре и октябре она держалась на уровне 9,41 процента.
Обновлено в 02:09
Политика
На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин
В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков
Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
В Крыму поставили заграждение на границе с Украиной
Обновлено 27 декабря в 20:12
Единоборства
Боец UFC Кормье отказался от чемпионства в UFC
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Китайцы оценили важность отношений с Россией и США
Отношения Китая с Россией в 2018 году оказались на втором месте для Пекина по важности, превысив показатель Евросоюза.
Обновлено в 01:35
Космос
Лунную пыль проверят на безопасность для человека
Ученые намереваются изучить как лунную пыль, так и лунный грунт.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В сети алкомаркетов «Красное и Белое» проходят обыски
Как сообщают федеральные СМИ, в главном офисе «Красного и Белого», а также на складах в Челябинске и в Москве проводятся следственные действия.
Обновлено 26 декабря в 22:37