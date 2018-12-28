Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после завершения действия военного положения в стране был снят запрет на въезд мужчин из России. Об этом он сказал в комментарии изданию «Гордон».

На Украине сняли запрет на въезд мужчин из России

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