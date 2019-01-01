Политика
Украина снова отправит суда через Керченский пролив
Украина снова отправит суда через Керченский проливГазета.Ru06:11
Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра обороны Украины Юрия Бирюкова. По его словам, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий.
Газета.Ru06:11
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Согласно международных договоренностям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет.
— Юрий Бирюков, украинский общественный деятельРоссийская газета 08:15
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