Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра обороны Украины Юрия Бирюкова. По его словам, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий.

Украина снова отправит суда через Керченский пролив

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