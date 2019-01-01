Политика
Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра обороны Украины Юрия Бирюкова. По его словам, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий.
Газета.Ru06:11
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Политика
В МИД Украины объяснили закрытие избирательных участков в России
Как заявил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, решение Киева о закрытии избирательных участков на территории России противоречит Конституции Украины, гарантирующей право на всеобщее свободное волеизъявление ее граждан.
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Китай надеется на успешную встречу Ким Чен Ына и Трампа в 2019 году
Встреча на уровне высшего руководства КНДР и Соединенных Штатов в 2019 году может оказать положительное воздействие на всеобщие мир и стабильность, и Китай надеется на ее успешность.
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Политика
Госдума вновь пригласила США к межпарламентскому диалогу
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал американских парламентариев восстановить двусторонний диалог.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о 23 тыс. убитых в Сирии в 2018 году боевиков
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Политика
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Съезд украинской партии "Самопомощь" выдвинул лидера партии, мэра Львова Андрея Садового кандидатом в президенты Украины, следует из трансляции на странице партии в Facebook.
Обновлено в 07:22