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Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив. Об этом, как передает телеканал NewsOne, сообщил советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

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