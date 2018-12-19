с чего всё началось

Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределений новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма. Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить.

Украина не планирует отказываться от идеи снова направить свои военные корабли через Керченский пролив. Кроме того, Киев не отказывается и от идеи уничтожить Крымский мост. Об этом заявил в интервью BBC секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Украина снова готовит проход своих ВМС через Керченский пролив

Армия и оружие Армия и оружие Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии

Политика Политика США расширили санкции против России Минфин США расширил санкции против России.

Политика Политика Украину пригрозили лишить безвиза Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.

Политика Политика В ДНР надеются, что новое перемирие в Донбассе утвердят 27 декабря Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова надеется, что сторонам удастся согласовать очередное перемирие в Донбассе в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности 27 декабря.

Политика Политика Песков заявил о росте интереса к личности Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с годами интерес к главе государства Владимиру Путину только растет.

Политика Политика Путин снял ограничения на предоставление политубежища «Подписанный президентом Российской Федерации указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам», — говорится в сообщении.

Политика Политика Госдума отменила национальный роуминг Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене национального роуминга.

Политика Политика День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине Верховная рада Украины одобрила проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году, согласно которому день рождения одного из лидеров украинского националистического движения Степана Бандеры считается официальным праздником.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Политика Политика Суд в Греции постановил экстрадировать Александра Винника во Францию Ранее суд греческого города Салоники принял решение экстрадировать гражданина РФ. Сторона защиты Винника обжаловала указанное решение.

Политика Политика Генассамблея ООН поддержала резолюцией Глобальный договор о миграции Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в среду резолюцию в поддержку Глобального договора о миграции, постановив называть его Марракешским договором.

Политика Политика Жан-Мари Ле Пен выступил за отмену антироссийских санкций Основатель французской крайне правой партии "Национальный фронт" (в настоящее время - "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен на встрече с российской делегацией заявил, что выступает за отмену антироссийских санкций и установление более тесного сотрудничества с Россией.

Политика Политика Трамп заявил, что Мексика платит за стену на границе с США Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика платит за строительство стены на границе с США.

Политика Политика Госдума завершает осеннюю сессию Госдума проведет в среду последнее пленарное заседание осенней сессии, которая отмеряет ровно половину срока полномочий 7-го думского созыва.