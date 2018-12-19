с чего всё началось

Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределений новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма. Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить.

Украина не планирует отказываться от идеи снова направить свои военные корабли через Керченский пролив. Кроме того, Киев не отказывается и от идеи уничтожить Крымский мост. Об этом заявил в интервью BBC секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Украина снова готовит проход своих ВМС через Керченский пролив

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