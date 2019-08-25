Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два разаLenta.ru 10:04
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов.
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Собаки по запаху определили рак у женщин
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Стал известен итоговый призовой фонд The International 2019
Итоговый призовой фонд The International 2019 по Dota 2 составил $34 307 094.
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В США российский пулемет признали лучшим в мире
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"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
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Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
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Происшествия
Иностранная туристка получила травму на аттракционе в Сочи
Проверку обстоятельств получения травмы иностранной туристкой во время катания на летних санках (родельбан) в городе Сочи проводят сотрудники аттракциона.
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Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
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В Интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»
Автолюбитель из нашей страны создал проект под названием УАЗ «Малыш» сообщает портал 32cars.ru.
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Футбол
Набабкин пропустит несколько недель
У Набабкина мышечное повреждение, боюсь, это несколько недель. Дзагоев, надеюсь, вернется к осенней части.
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Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:0 (1-й тайм)
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Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
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Общество
Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства
К юбилею правительство РФ раскрыло секрет того, как следят за государственным флагом, развевающимся над зданием кабмина в Москве.
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Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Казаки избили россиянина в Геленджике
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Космос
Назначена дата повторной стыковки «Союза» с МКС
Подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) назначил дату перестыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС), о чем уже проинформировали экипаж корабля.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
Космос
НАСА: пожары в Амазонке значительно увеличили количество углерода в атмосфере
Летом 2019 года ученые зафиксировали почти 85 тыс. очагов лесных пожаров в тропических лесах Амазонки.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Авто
Составлен топ-3 российских военных демилитаризованных машин
Эксперты назвали тройку российских военных автомобилей, которым нашли применение в гражданской жизни.
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Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
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Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
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Елизавета II пожаловалась на испорченный Трампом газон
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на испорченный газон.
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Кино
Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»
На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
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МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
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По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22