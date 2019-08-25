Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов.

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

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