Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два разаLenta.ru вчера в 10:04
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов.
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Как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины
RT на русскомвчера в 15:09
Украина пожаловалась на сокращение в два раза поставок российского дизеля
Московский Комсомолецвчера в 08:51
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Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Минпромторг проводит санкцопрос
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Авто
Новая генерация Fiat Panda станет электрической
Fiat уже объявил, что полностью электрическая версия модели 500 следующего поколения поступит в производство в Италии во втором квартале 2020 года, и теперь похоже, что автопроизводитель также намерен электрифицировать Panda следующего поколения.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика
Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона
Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Обновлено вчера в 15:36
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
38 человек заболели крымской лихорадкой в Ставропольском крае
В больницы Ставрополья с начала сезона активности клещей обратилось более 5700 человек, у 38 из них диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.
Обновлено 24 августа в 23:40
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Общество
Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности
Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Энергетика
Нефть дешевеет на 1% на опасениях за перспективы мировой экономики
Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
В Донбассе ликвидирован командир взвода нацбатальона ВСУ
Командир взвода националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 53 механизированной бригады ВСУ с позывным «Тихий» был ликвидирован в районе Горловки, 25 августа сообщил украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
Обновлено в 00:25
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Фигурное катание
Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе
По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Подмосковье демонтировали аварийно севший на кукурузном поле A321
В Раменском районе Московской области завершили демонтаж пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено 24 августа в 10:09
Политика
Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
Обновлено 24 августа в 08:22
Наука
Растения на Земле стали вымирать в 350 раз быстрее, чем раньше
Обновлено 24 августа в 22:40
Политика
Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком
Обновлено в 01:06
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено 24 августа в 15:16
Происшествия
В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
Обновлено вчера в 09:32
Футбол
Блаттер: Перес был взбешен из-за моих слов по поводу Месси и Роналду
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил, как он поссорился с Флорентино Пересом из-за своих слов по поводу Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 18:14