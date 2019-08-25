Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два разаLenta.ru вчера в 10:04

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов.
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Представитель Зеленского заявил, что поставки дизтоплива из РФ на Украину снизились вдвое

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Московский Комсомолецвчера в 08:51

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РИА Новостивчера в 08:30
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
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Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков

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В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга

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Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Обновлено вчера в 15:36
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Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

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Общество

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Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье

38 человек заболели крымской лихорадкой в Ставропольском крае

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Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
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Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

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Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
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Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

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По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
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Энергетика

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Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
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Армия и оружие

Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией

Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

В Донбассе ликвидирован командир взвода нацбатальона ВСУ

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Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
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Происшествия

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Футбол

Блаттер: Перес был взбешен из-за моих слов по поводу Месси и Роналду

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил, как он поссорился с Флорентино Пересом из-за своих слов по поводу Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
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