Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два разаLenta.ru 10:04
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов.
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Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в страшном ДТП
Обновлено в 21:53
Здоровье
Как волгоградцы могут продлить жизнь своей домашней кошке
Домашние кошки живут достаточно долго, однако различные негативные факторы могут снизить продолжительность жизни питомца.
Обновлено в 14:54
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Обновлено вчера в 13:02
Киберспорт
Организатор The Game Awards: «Игроки не готовы к онлайн-компонентам в Death Stranding»
Обновлено в 03:14
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
Эффективность прививок от гриппа в Поморье доказана эпидсезоном-2018
В 2019 году в рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический сезон подлежит привить против гриппа 529000 человек, в том числе 157000 детей.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Виктории Бони женился во второй раз
Напомним, что имя Андюрана стало широко известно после его романа с Викторией Боней.
Обновлено в 08:00
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Фото виллы Гарри и Меган на Ибице появились в Сети
Стало известно, как выглядит вилла принца Гарри и Меган Маркл на Ибице, где королевская семья отметила день рождения герцогини Сассекской.
Обновлено в 12:17
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено в 21:42
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Обновлено в 20:38
Культура
Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи
Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
Обновлено в 17:21
Культура
Помощь СУЭК открыла новые горизонты юному дарованию из Хакасии
Уже не один год Екатерина Митина, которая учится искусству игры на фортепиано в абаканской музыкальной школе имени А.А.Кенеля, дает повод жителям Хакасии с гордостью следить за успехами юной землячки.
Обновлено в 21:15
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Игры
League of Legends – Система вечных будет доработана
Первые являются общими для всех персонажей, стоят заметно дешевле, и два раза в году будут появляться в ассортименте Храмов эссенции, а вторые создаются под конкретных чемпионов и будут требовать для завершения выполнения особых условий.
Обновлено в 18:10
Путешествия
Туризм в китайском Синьцзяне создал за I полугодие 32 тыс. рабочих мест
Туризм создал 32 тыс. новых рабочих мест в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая за первую половину 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 22:04
Авто
В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»
Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» увезли с кукурузного поля – фото
Специалисты полностью вывезли с кукурузного поля в Московской области все части самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 05:30
Экономика
В России утвердили новый размер прожиточного минимума
Прожиточный минимум в России во втором квартале 2019 года увеличился до 11185 рублей.
Обновлено 23 августа в 06:57