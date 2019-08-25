Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два разаLenta.ru 10:04

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов.
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Как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины

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В Киеве сообщили о снижении вдвое поставок дизельного топлива из России

РБК11:37
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович работает с командой удалённо, несмотря на серьёзное заболевание, пишет Football Italia.
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Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel

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Соглашение о военном сотрудничестве США и Польши может быть подписано президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой во время визита в Варшаву президента США.
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Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
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Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
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