Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два разаLenta.ru 10:04
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов.
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Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30
Космос
Назначена дата повторной стыковки «Союза» с МКС
Подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) назначил дату перестыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС), о чем уже проинформировали экипаж корабля.
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 12:41
Футбол
«Борнмут» – «Манчестер Сити»: время собирать «вишни»
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар
В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
Обновлено в 06:41
Культура
Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы
Обновлено в 10:24
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
«Ростов» – «Рубин». Плиев и Подберёзкин сыграют у казанцев
В составе казанского клуба впервые в стартовом составе сыграет арендованный как раз у «Ростова» перед сезоном защитник Константин Плиев.
Обновлено в 10:33
Музыка
Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.
Обновлено в 08:16
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Футбол
«Краснодар» выступил в защиту Берга и Смолова
Коммерческий директор, директор Академии «Краснодара» Арам Фундукян высказал клубную точку зрения касаемо свиста трибун в адрес нападающего «быков» Маркуса Берга, а также форварда железнодорожников Федора Смолова.
Обновлено в 09:50
Общество
В центре Москвы задержаны трое участников пикета «За смену власти»
Организаторы акции подавали заявку на ее проведение, но ответа от мэрии не было.
Обновлено в 09:30
Политика
В Абхазии началось голосование на выборах президента республики
В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку
В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Харькове
Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте
Обновлено в 10:18
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
Обновлено в 03:53
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Футбол
Сычев прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником»
Обновлено в 10:11
Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России
Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Политика
Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".
Обновлено в 06:41
Политика
США договорились о торговом соглашении с Японией
После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.
Обновлено в 10:36
Общество
Исследователи выяснили, сколько россиян трут памятники на удачу
По данным опроса туристического сервиса Туту.ру, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.
Обновлено в 01:10
Экономика
Выявлены российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 44 российских регионах проблема с выплатой ипотеки стоит наиболее остро, пишут "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza.
Обновлено в 08:42
Музыка
«Человек в шляпе» на сцене «Чернозём-2019»: фоторепортаж
Обновлено в 10:59