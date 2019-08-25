Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два разаLenta.ru 10:04

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов.
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Поставки дизеля из России на Украину в августе снизились вдвое

Коммерсантъ11:04

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

РИА Новости08:30

На Украине отчитались о последствиях снижения дизельных поставок из России

Росбалт10:40

Представитель Зеленского: поставки дизтоплива из России на Украину сократились вдвое

ТАСС09:05

Украина пожаловалась на сокращение в два раза поставок российского дизеля

Московский Комсомолец08:51

На Украине сообщили, что поставки дизеля из России снизились вдвое

RT на русском08:44

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Lenta.ru10:04
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Здоровье

Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона

Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30
Космос

Назначена дата повторной стыковки «Союза» с МКС

Подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) назначил дату перестыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС), о чем уже проинформировали экипаж корабля.
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено вчера в 12:41
Футбол

«Борнмут» – «Манчестер Сити»: время собирать «вишни»

Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар

В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
Обновлено в 06:41
Культура

Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы

Обновлено в 10:24
Политика

В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол

«Ростов» – «Рубин». Плиев и Подберёзкин сыграют у казанцев

В составе казанского клуба впервые в стартовом составе сыграет арендованный как раз у «Ростова» перед сезоном защитник Константин Плиев.
Обновлено в 10:33
Музыка

Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.
Обновлено в 08:16
Политика

В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете

Обновлено в 08:45
Футбол

«Краснодар» выступил в защиту Берга и Смолова

Коммерческий директор, директор Академии «Краснодара» Арам Фундукян высказал клубную точку зрения касаемо свиста трибун в адрес нападающего «быков» Маркуса Берга, а также форварда железнодорожников Федора Смолова.
Обновлено в 09:50
Общество

В центре Москвы задержаны трое участников пикета «За смену власти»

Организаторы акции подавали заявку на ее проведение, но ответа от мэрии не было.
Обновлено в 09:30
Политика

В Абхазии началось голосование на выборах президента республики

В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку

В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Названа причина обрушения моста в Харькове

Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте

Обновлено в 10:18
Космос

Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться

Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей

В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
Обновлено в 03:53
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:16
Футбол

Сычев прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником»

Обновлено в 10:11
Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Политика

Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".
Обновлено в 06:41
Политика

США договорились о торговом соглашении с Японией

После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.
Обновлено в 10:36
Общество

Исследователи выяснили, сколько россиян трут памятники на удачу

По данным опроса туристического сервиса Туту.ру, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.
Обновлено в 01:10
Экономика

Выявлены российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

В 44 российских регионах проблема с выплатой ипотеки стоит наиболее остро, пишут "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza.
Обновлено в 08:42
Музыка

«Человек в шляпе» на сцене «Чернозём-2019»: фоторепортаж

Обновлено в 10:59
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