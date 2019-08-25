Политика

В Киеве заявили о сокращении поставок дизтоплива из России в два разаИзвестия 12:35

Украина почти вдвое снизила поставки дизтоплива из России благодаря введению специальной пошлины 3,75%, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.
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Как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины

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Представитель Зеленского заявил, что поставки дизтоплива из РФ на Украину снизились вдвое

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Поставки дизеля из России на Украину в августе снизились вдвое

Коммерсантъ11:04

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

РИА Новости08:30
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
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В Кондопожском районе завершен монтаж первой солнечной электростанции

По расчетам экспертов, установленная солнечная электростанция может обеспечить автономную и бесперебойную работу (от 6 до 24 часов, в зависимости от нагрузки) важнейших объектов в заповеднике «Кивач».
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Обновлено в 12:25
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За рубежом заинтересовались космической медициной РФ

Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
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В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
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Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля

Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
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Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.
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Происшествия

В Финляндии двое полицейских ранены в перестрелке

Прошлой ночью двое полицейских пострадали в перестрелке в финском городе Порвоо, пишет yle.fi.
Обновлено в 04:38
Гаджеты

Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов

19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52
Футбол

Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков

В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
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Дмитрий Дибров с женой попали в ДТП

Дмитрий Дибров, которому в ноябре исполнится 60 лет, вместе с 30-летней женой попал в ДТП на мотоцикле.
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Премьеры восточногерманских земель выступили за возврат к формату G8

Премьер-министры четырех восточногерманских земель - Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии - призвали вернуться к формату Группы восьми (G8) с участием России и активизировать диалог с Москвой.
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Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено 23 августа в 16:20
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Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии

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Футбол

«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии.
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Футболисты «ПСЖ» разгромили «Тулузу» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Тулузу" с крупным счетом в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
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