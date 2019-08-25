Политика
В Киеве заявили о сокращении поставок дизтоплива из России в два разаИзвестия 12:35
Украина почти вдвое снизила поставки дизтоплива из России благодаря введению специальной пошлины 3,75%, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.
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Армия и оружие
Эффектные трюки истребителя Су-57 показали на видео
Обновлено в 06:31
Общество
Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено в 13:20
Политика
Лидеры G7 не договорились о возвращении России
На открывшемся вчера во французском Биаррице саммите лидеры стран «большой семерки» обсудили за ужином вопрос возвращения России и формата G8, договорившись при этом не разглашать содержание разговора.
Обновлено в 15:45
Общество
В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе»
Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты.
Обновлено в 14:13
Футбол
Барселона — Бетис 5:2
«Барселона» победила «Бетис» (5:2) в рамках 2-го тура Ла Лиги. Нападающий каталонского клуба Антуан Гризманн отметился дублем.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе
Сотрудники NASA занимаются расследованием преступления, впервые совершенного в космосе.
Обновлено вчера в 12:07
Технологии
В Кондопожском районе завершен монтаж первой солнечной электростанции
По расчетам экспертов, установленная солнечная электростанция может обеспечить автономную и бесперебойную работу (от 6 до 24 часов, в зависимости от нагрузки) важнейших объектов в заповеднике «Кивач».
Обновлено в 09:16
Политика
Макрон рассказал о позиции стран G7 по Ирану
Обновлено в 08:08
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено 23 августа в 19:10
Технологии
За рубежом заинтересовались космической медициной РФ
Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Обновлено в 14:46
Происшествия
Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери
В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне
Обновлено в 18:37
Игры
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено вчера в 18:20
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
Обновлено 23 августа в 08:53
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Финляндии двое полицейских ранены в перестрелке
Прошлой ночью двое полицейских пострадали в перестрелке в финском городе Порвоо, пишет yle.fi.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в ДТП
Дмитрий Дибров, которому в ноябре исполнится 60 лет, вместе с 30-летней женой попал в ДТП на мотоцикле.
Обновлено в 13:21
Политика
Премьеры восточногерманских земель выступили за возврат к формату G8
Премьер-министры четырех восточногерманских земель - Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии - призвали вернуться к формату Группы восьми (G8) с участием России и активизировать диалог с Москвой.
Обновлено в 03:19
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено 23 августа в 16:20
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Политика
Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии
Обновлено в 18:41
Футбол
«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 18:15
Футбол
Футболисты «ПСЖ» разгромили «Тулузу» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Тулузу" с крупным счетом в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 17:15