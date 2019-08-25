Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два разаLenta.ru вчера в 10:04
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов.
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Как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины
RT на русскомвчера в 15:09
Украина пожаловалась на сокращение в два раза поставок российского дизеля
Московский Комсомолецвчера в 08:51
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Политика
Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы
Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
Обновлено вчера в 23:19
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено 24 августа в 22:33
Политика
Порошенко пообещал «с гордостью» поднять украинский флаг над Донецком
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в фейсбуке, что над Донецком будет поднят украинский флаг.
Обновлено в 00:38
Футбол
Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
Второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступил в силу в полночь 26 августа (07:00 мск).
Обновлено в 01:00
Футбол
Головин помог «Монако» набрать первое очко в Лиге 1
"Монако" набрал первое очко в таблице Лиги 1, но не смог покинуть зону вылета и занимает 19 место.
Обновлено вчера в 12:09
Культура
Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли
Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Котова назначила нового замглавы Челябинска по градостроительству
В администрации Челябинска вновь кадровые перестановки: пост заместителя главы города по градостроительству занял Владимир Шамне.
Обновлено в 00:48
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко
Журналистка, светский обозреватель Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко.
Обновлено в 01:26
Экономика
В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог
Законодательная инициатива о снижении на 30 процентов размера ежегодных налоговых платежей островных автовладельцев внесена на рассмотрение в Сахалинскую областную думу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские
Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле
Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».
Обновлено вчера в 12:05
Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Израиль ударил по целям Ирана в Сирии
Как сообщила израильская армия, ее истребители нанесли удары по иранским целям сил «Аль-Кудс», а также шиитским формированиям в Акрабе в Сирии.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено 24 августа в 09:51
Происшествия
В Подмосковье демонтировали аварийно севший на кукурузном поле A321
В Раменском районе Московской области завершили демонтаж пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено 24 августа в 10:09
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Япония продолжит сотрудничество с РФ и Китаем по денуклеаризации КНДР
Япония продолжит работать с международным обществом, а в первую очередь с Россией и Китаем, над денуклеаризацией Корейского полуострова.
Обновлено в 00:46
Музыка
Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи
Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
В Литве предсказали «ядерную гибель»
Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00