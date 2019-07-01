с чего всё началось

Совместные учения США, Украины и Грузии скорректируют из-за действий России. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.

Баскетбол Айзея Томас перейдет в «Вашингтон» Разыгрывающий защитник Айзея Томас в ближайшее время станет игроком "Вашингтона".

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Экономика Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.

Экономика Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Транспорт «Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров В пресс-службе Росавтодора изданию рассказали, что ГОСТ будет регулировать сроки проверки и ремонта светофоров и проведение работ по их обслуживанию.

Музыка Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинке Итальянский бас Ферруччо Фурланетто отметит 45-летие творческой деятельности на сцене Концертного зала Мариинского театра.

Общество Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права» Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.

Общество В Екатеринбурге снова хотят застроить парк РТИ. Мэрия назначила общественные обсуждения ООО «Компания № 8», у которой находится в собственности участок в парке РТИ, снова попытается его застроить.

Общество Введение платы за въезд в центр Венеции перенесли на 2020 год Власти Венеции решили перенести введение платы за въезд в исторический центр города на 1 января 2020 года, который планировалось ввести с 1 мая текущего года.

Путешествия В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.

Экономика Цены на мясо могут подскочить на 10% О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Технологии Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.

Наука Создан браслет, помогающий контролировать эмоции Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.

Недвижимость Квартиры россиян станут дороже Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Политика Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Происшествия Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС.