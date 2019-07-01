Армия и оружие
Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за РоссииМосковский Комсомолец вчера в 13:30
Совместные учения США, Украины и Грузии скорректируют из-за действий России. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
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с чего всё началось
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, комментируя многонациональные учения «Си Бриз-2019» (Sea Breeze-2019), заявил, что «попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб».Коммерсантъвчера в 16:27
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ООО «Компания № 8», у которой находится в собственности участок в парке РТИ, снова попытается его застроить.
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Общество
Введение платы за въезд в центр Венеции перенесли на 2020 год
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В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
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Обновлено вчера в 21:37
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Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
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Квартиры россиян станут дороже
Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Происшествия
В Бузулуке злоумышленник пытался похитить тигренка из зоопарка
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Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.
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Авто
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Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета
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Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
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