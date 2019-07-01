Армия и оружие

Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за РоссииМосковский Комсомолец вчера в 13:30

Совместные учения США, Украины и Грузии скорректируют из-за действий России. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
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с чего всё началось
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, комментируя многонациональные учения «Си Бриз-2019» (Sea Breeze-2019), заявил
, что «попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб».
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Учения «Си бриз-2019» в Черном море идут под контролем ЧФ РФ

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Lenta.ruвчера в 12:05

Украина поменяла планы учений с НАТО из-за действий России

Газета.Ruвчера в 14:47
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:09, Вашингтон
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Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинке

Итальянский бас Ферруччо Фурланетто отметит 45-летие творческой деятельности на сцене Концертного зала Мариинского театра.
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Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
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ООО «Компания № 8», у которой находится в собственности участок в парке РТИ, снова попытается его застроить.
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Власти Венеции решили перенести введение платы за въезд в исторический центр города на 1 января 2020 года, который планировалось ввести с 1 мая текущего года.
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О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
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Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Технологии

Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам

Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.
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В США умерла актриса Надежда Чередниченко

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Квартиры россиян станут дороже

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В Приморье собаки загрызли сторожа

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Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
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Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.
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Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
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