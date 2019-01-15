Вопрос замены тех комплектующих, которые существовали в этом самолете, является очень острым для нашего предприятия "Антонов". И сейчас мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, осуществляющими производство авиационной техники.

Авиапроизводитель «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан», рассказал в эфире телеканала «Прямой» первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко. От российских комплектующих производители намерены отказаться.

Политика Политика Британский парламент голосует по Brexit Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.

Политика Политика Песков рассказал, как от слов Путина может стынуть кровь Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что президент России Владимир Путин может выразить своё негативное отношение к чему-то «так, что кровь стынет».

Политика Политика Совфед не увидел оснований для возвращения России в ПАСЕ Парламентарии не видят оснований для участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в принятом Совфедом заявлении.

Политика Политика Президент Сербии заявил, что всегда советуется с Путиным

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят масштабную диверсию против мирного населения самопровозглашенной ЛНР, заявил заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.

Политика Политика Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам Лефортовский суд Москвы продлил арест восьмерым из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе.

Политика Политика Путин подчеркнул незаинтересованность РФ в гонке вооружений Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется в будущем обсудить с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прекращение гонки вооружений, добавив, что в бюджете Пентагона на 2019 финансовый год на эти цели выделено 716 миллиардов долларов (на 82 миллиарда больше, чем годом ранее).

Политика Политика США вновь угрожают компаниям ФРГ за участие в «Северном потоке – 2» Американский посол в Германии Ричард Гренелл объяснил, почему направлял письма немецким компаниям с угрозами ввести санкции, если они продолжат поддерживать реализацию "Северного потока — 2". По его словам, в них он лишь озвучил позицию США по вопросу газопровода.

Политика Политика Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена на пять лет Президент России Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на пост уполномоченного по правам ребенка на пятилетний срок.

Армия и оружие Армия и оружие В США призвали создавать беспилотные корабли для сдерживания России Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что стране необходимо начать создавать беспилотные корабли для сдерживания военно-морских сил России и Китая.

Политика Политика Опрос: более трети японцев хотят вернуть четыре Курильских острова Согласно опросу телеканала NHK, 38% японцев считают, что японское правительство должно добиваться от российских властей передачи южных Курильских островов, включая Кунашир, Итуруп, Шикотан и мелкие прилегающие острова, называемые в Японии Хабомаи.

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Политика Политика Кудрин: Счетная палата не видела окончательных версий нацпроектов Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в настоящее время окончательных версий нацпроектов нет.

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН из-за запуска спутника Для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, используемыми в межконтинентальных баллистических ракетах, Тегеран игнорирует резолюцию Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.