Политика

Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
РБК
00:53

Авиапроизводитель «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан», рассказал в эфире телеканала «Прямой» первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко. От российских комплектующих производители намерены отказаться.
РБК00:53
Сергей Омельченко
Вопрос замены тех комплектующих, которые существовали в этом самолете, является очень острым для нашего предприятия "Антонов". И сейчас мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, осуществляющими производство авиационной техники.
— Сергей ОмельченкоRambler News Service 01:25

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