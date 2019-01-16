Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»РБК00:53
Авиапроизводитель «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан», рассказал в эфире телеканала «Прямой» первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко. От российских комплектующих производители намерены отказаться.
РБК00:53
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Вопрос замены тех комплектующих, которые существовали в этом самолете, является очень острым для нашего предприятия "Антонов". И сейчас мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, осуществляющими производство авиационной техники.
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Эксперт рассказал, почему Украина не сможет выпускать «Русланы» самостоятельно
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Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
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