Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМСГазета.Ru 11:20
Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская". По данным издания, новая украинская база ВМС может появится в Очакове.
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с чего всё началось
Правительство Украины 5 июня одобрило передислокацию четырех судов военно-морских сил (ВМС) из Одессы в Очаков Николаевской области, сообщает «Думская».Коммерсантъ10:08
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Обновлено в 06:34
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В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
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Общество
В Роскачестве настаивают на опасности кишечной палочки в чае
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