Украина решила создать новую базу ВМСГазета.Ru 11:20

с чего всё началось

Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская". По данным издания, новая украинская база ВМС может появится в Очакове.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Армия и оружие В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.

Культура Трегулова: Выставка Репина в Третьяковке проходит с огромным успехом Трегулова назвала этот показатель «очень серьезной цифрой», отметив «огромный успех» выставки, которая будет открыта в Новой Третьяковке до 18 августа.

Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

Политика Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.

Политика Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку ради работы в спецслужбах.

Происшествия В Махачкале ликвидировали пожар в онкоцентре Спасатели ликвидировали открытое горение в онкологическом центре в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Происшествия Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.

Политика Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина намерена увеличить грудь Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.

Происшествия В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.

Общество Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.

Космос Ученые предостерегли марсиан от близких контактов с землянами Собрались и полетели - Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, - говорит Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки.

Авто BMW обнародовала рублевые цены на новую M8 Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Политика Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Экономика Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".