Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМСГазета.Ru 11:20

Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская". По данным издания, новая украинская база ВМС может появится в Очакове.
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с чего всё началось
Правительство Украины 5 июня одобрило передислокацию четырех судов военно-морских сил (ВМС) из Одессы в Очаков Николаевской области, сообщает «Думская
».
Коммерсантъ10:08

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Украина решила создать в Очакове новую базу ВМС

Московский Комсомолец11:24

Украина решила создать новую базу ВМС

Газета.Ru11:20

Украинские СМИ сообщают о создании в Очакове еще одной базы ВМС

ТАСС09:34

СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС

РИА Новости10:50

На Украине ради четырех кораблей создадут новую базу ВМС

ФАН10:28

СМИ: в Очакове создадут новую базу украинских ВМС

Коммерсантъ10:08

Украина планирует создать новую базу ВМС ради четырёх кораблей

Life.ru11:11
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Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

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Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
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В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Армия и оружие

В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе

Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ТЦ Columbus в Москве

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Культура

Трегулова: Выставка Репина в Третьяковке проходит с огромным успехом

Трегулова назвала этот показатель «очень серьезной цифрой», отметив «огромный успех» выставки, которая будет открыта в Новой Третьяковке до 18 августа.
Обновлено в 11:58
Музыка

Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке голосов клипа «Ибица»

Певица Валерия выступила с критикой Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Обновлено в 10:48
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
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Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Политика

Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку ради работы в спецслужбах.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Махачкале ликвидировали пожар в онкоцентре

Спасатели ликвидировали открытое горение в онкологическом центре в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину

Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.
Обновлено в 10:28
Политика

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина намерена увеличить грудь

Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины

Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 05:00
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Космос

Ученые предостерегли марсиан от близких контактов с землянами

Собрались и полетели - Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, - говорит Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки.
Обновлено вчера в 11:20
Авто

BMW обнародовала рублевые цены на новую M8

Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин и Си Цзиньпин договорились развивать расчёты в нацвалютах

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Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Футбол

СМИ: «Спартак» и «Динамо» претендуют на защитника «Беневенто» Кальдиролу

"Спартак" и "Динамо" проявляют интерес к защитнику "Беневенто" Луке Кальдироле, утверждает TMW.
Обновлено в 12:41
Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Здоровье

Ученые заявили о смертельной опасности яиц

Обновлено в 08:07
Футбол

«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено в 12:36
Политика

Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине

Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество

В Роскачестве настаивают на опасности кишечной палочки в чае

Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка.
Обновлено в 12:33
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Советский и украинский средний десантный корабль проекта 773. Текущее название носит в честь капитана 1-го ранга ВМС Украины, погибшего в вооружённом конфликте на востоке Украины.
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