Украина решила создать новую базу ВМСГазета.Ru 11:20

с чего всё началось

Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская". По данным издания, новая украинская база ВМС может появится в Очакове.

Происшествия Сбой произошел в ГИБДД по всей России Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Происшествия ФСБ задержала начальника колонии в Копейске Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.

Экономика В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Шоу-бизнес Певица Нюша впервые показала дочь Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.

Экономика РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов» Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".

Политика Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жест Украинского эксперта выгнали из эфира и навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление оппонента.

Наука Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Армия и оружие Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .

Политика Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".