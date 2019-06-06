Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМСГазета.Ru 11:20
Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская". По данным издания, новая украинская база ВМС может появится в Очакове.
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с чего всё началось
Правительство Украины 5 июня одобрило передислокацию четырех судов военно-морских сил (ВМС) из Одессы в Очаков Николаевской области, сообщает «Думская».Коммерсантъ10:08
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