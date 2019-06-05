Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМСВзгляд.ру 11:02

Правительство Украины одобрило передислокацию четырех кораблей и судов ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области; по данным СМИ, там будет создана новая база военно-морских сил страны. Решение о передислокации принято правительством Украины в среду.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
Правительство Украины 5 июня одобрило передислокацию четырех судов военно-морских сил (ВМС) из Одессы в Очаков Николаевской области, сообщает «Думская
».
Коммерсантъ10:08

Подробнее о событии

Украина решила создать в Очакове новую базу ВМС

Московский Комсомолец11:24

СМИ: в Очакове создадут новую базу украинских ВМС

Коммерсантъ10:08

Украина планирует создать новую базу ВМС ради четырёх кораблей

Life.ru11:11

СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС

РИА Новости10:50

На Украине ради четырех кораблей создадут новую базу ВМС

ФАН10:28

Украина решила создать новую базу ВМС

Газета.Ru11:20

Украинские СМИ сообщают о создании в Очакове еще одной базы ВМС

ТАСС09:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Обновлено в 13:25
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Здоровье

Ученые рассказали об опасности яиц

Обновлено в 07:01
Наука

Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов

Обновлено в 13:00
Авто

АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения

По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Происшествия

Дацик пытался сорвать конференцию партии «Яблоко»

В Петербурге сегодня, 5 июня, в офис партии «Яблоко» ворвался Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан».
Обновлено в 13:03
Происшествия

Названа причина крушения самолета Качиньского

Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:35
Происшествия

Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

Обновлено в 13:16
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Происшествия

Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн

Обновлено в 13:15
Экономика

Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»

Обновлено в 08:22
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Культура

Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Авто

Посмотрите, как старый фургон VW с двигателем Porsche штурмует Нюрбургринг

Обновлено в 14:00
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Здоровье

Серпуховские врачи приняли роды у пациентки с редчайшей патологией

Обновлено в 03:29
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Футбол

Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
Обновлено в 11:12
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Абдель-Азиз рассказал, что после подписания нового контракта с UFC Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в организации.
Обновлено в 02:12
Политика

МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян

Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено в 13:19
Футбол

«Рубин» уволил Курбана Бердыева

Ну а иранский форвард Сердар Азмун был под руководством Бердыева в Казани, вместе с ним перебрался в Ростов-на-Дону и там стал ключевой фигурой в нападении, а затем вслед за наставником вернулся в "Рубин".
Обновлено в 12:29
Происшествия

Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь

Обновлено в 13:45
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Очаков
Город в Украине
Город в Николаевской области Украины, административный центр Очаковского района, в состав района не входит. Морской порт на Днепро-Бугском лимане.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное