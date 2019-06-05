Украина решила создать новую базу ВМСВзгляд.ру 11:02

с чего всё началось

Правительство Украины одобрило передислокацию четырех кораблей и судов ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области; по данным СМИ, там будет создана новая база военно-морских сил страны. Решение о передислокации принято правительством Украины в среду.

Политика Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.

Баскетбол ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».

Авто АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.

Происшествия Дацик пытался сорвать конференцию партии «Яблоко» В Петербурге сегодня, 5 июня, в офис партии «Яблоко» ворвался Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан».

Экономика Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.

Политика Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Культура Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.

Политика Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.

Футбол Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC Абдель-Азиз рассказал, что после подписания нового контракта с UFC Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в организации.

Политика МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.

Футбол «Рубин» уволил Курбана Бердыева Ну а иранский форвард Сердар Азмун был под руководством Бердыева в Казани, вместе с ним перебрался в Ростов-на-Дону и там стал ключевой фигурой в нападении, а затем вслед за наставником вернулся в "Рубин".

Футбол ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.