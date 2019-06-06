Украина решила создать новую базу ВМСВзгляд.ру 11:02

с чего всё началось

Правительство Украины одобрило передислокацию четырех кораблей и судов ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области; по данным СМИ, там будет создана новая база военно-морских сил страны. Решение о передислокации принято правительством Украины в среду.

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