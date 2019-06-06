Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМСВзгляд.ру вчера в 11:02
Правительство Украины одобрило передислокацию четырех кораблей и судов ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области; по данным СМИ, там будет создана новая база военно-морских сил страны. Решение о передислокации принято правительством Украины в среду.
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с чего всё началось
Правительство Украины 5 июня одобрило передислокацию четырех судов военно-морских сил (ВМС) из Одессы в Очаков Николаевской области, сообщает «Думская».Коммерсантъвчера в 10:08
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