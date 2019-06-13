Украина решила не посылать корабли в Керченский проливРоссийская газета 06:05

с чего всё началось

Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.

Здоровье Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко Вульва 29-летняя женщины из Австрии начала вырабатывать грудное молоко из-за появления в этой области тканей молочной железы.

Происшествия В Оманском заливе атакованы два танкера 6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.

Авто Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей Кроссовер Haval F7, ценник которого стал главным разочарованием минувшей недели, станет доступнее.

Общество Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Политика Минюст ликвидировал Партию пенсионеров России Ранее Минюст России потребовал ликвидации семи российских политических партий: «Альянс зеленых», «За женщин России», «Союз горожан», «Города России», Партия пенсионеров России, Народная партия России и Социал-демократическая партия России.

Общество Куклачев прокомментировал историю с подменой кота Алибасова Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев прокомментировал подмену домашнего любимца продюсера Бари Алибасова кота Чучи.

Политика Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.

Политика Российский офицер освобожден из плена в Афганистане Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.

Политика Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина Президент Владимир Путин предоставил гражданство России внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Культура Украинский режиссёр обвинил создателей «Чернобыля» в краже его видео Украинский режиссёр Андрей Приймаченко обвинил американскую компанию HBO и создателей сериала "Чернобыль" в использовании его видео без разрешения.

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".

Шоу-бизнес Шепелев признался в проблемах в воспитании сына После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.

Экономика Половина россиян покупала товары только по акциям Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом» Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».