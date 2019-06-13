Политика
Украина решила не посылать корабли в Керченский проливРоссийская газета 06:05
Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
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с чего всё началось
Украина не готова вновь совершить проход кораблей через Керченский пролив, сообщил назначенный 21 мая начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью «BBC Украина».Коммерсантъ08:18
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
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Более 50 детей умерли в Индии из-за плодов личи
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Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко
Вульва 29-летняя женщины из Австрии начала вырабатывать грудное молоко из-за появления в этой области тканей молочной железы.
Обновлено в 07:04
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В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
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Армия и оружие
«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток
На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 19:38
Авто
Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей
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Общество
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Политика
Минюст ликвидировал Партию пенсионеров России
Ранее Минюст России потребовал ликвидации семи российских политических партий: «Альянс зеленых», «За женщин России», «Союз горожан», «Города России», Партия пенсионеров России, Народная партия России и Социал-демократическая партия России.
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Общество
Куклачев прокомментировал историю с подменой кота Алибасова
Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев прокомментировал подмену домашнего любимца продюсера Бари Алибасова кота Чучи.
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Политика
Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням
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Обновлено в 13:05
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Политика
Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина
Президент Владимир Путин предоставил гражданство России внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Японии машина врезалась в группу детей
Обновлено в 05:10
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Культура
Приключения итальянцев в Москве: открытие выставки «Одно, сто, тысяча путешествий»
Выставка молодых итальянских художников, студентов художественных лицеев Италии открылась на Гоголевском бульваре, 10, в Музее современного искусства.
Обновлено в 08:43
Культура
Украинский режиссёр обвинил создателей «Чернобыля» в краже его видео
Украинский режиссёр Андрей Приймаченко обвинил американскую компанию HBO и создателей сериала "Чернобыль" в использовании его видео без разрешения.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково
Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Культура
Грушинский фестиваль оказался под угрозой срыва
Обновлено в 12:32
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Шепелев признался в проблемах в воспитании сына
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Общество
Астраханец набрал по ЕГЭ ноль баллов из-за неполадок с техникой
Ученик получил по результатам ЕГЭ ноль баллов.
Обновлено в 09:48
Экономика
Половина россиян покупала товары только по акциям
Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 10:50
Политика
Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Футбол
Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии
Крстаич был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Сербии в октябре 2017 года.
Обновлено в 13:06