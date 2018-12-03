Политика
Украина вышла из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Соответствующее решение было принято на заседании украинского парламента, его поддержали 277 из 331 присутствовавшего избранника.
ИА Крыминформ07:37
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Чем выгодно России решение Порошенко разорвать договор о дружбе
Rambler News Service03 декабря в 11:23
«Простая формальность»: зачем Порошенко разрывает договор о «дружбе» с Россией
BaltNews.lv03 декабря в 11:11
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Политика
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Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас в ходе встречи в Милане обсудили незаконные действия Украины в Керченском проливе.
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Политика
Верховная рада одобрила разрыв Договора о дружбе с Россией
Верховная Рада ратифицировала законопроект, который с 1 апреля 2019 года прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает УНН.
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Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье
Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.
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Политика
Медведев назвал пенсионную реформу трудным решением
Пенсионные решения для власти были трудными, но без них правительство не смогло бы обеспечить рост доходов пенсионеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 13:00
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Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
Запрос Юнус-Бека Евкурова удовлетворен Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, который отменил 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней.
Обновлено в 13:00
Политика
Трамп заявил, что расследование Мюллера снижает его рейтинг
Президент США Дональд Трамп убежден, что его рейтинг был бы намного выше, если бы не расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вменяемом России вмешательстве в американские выборы, которое президент назвал "охотой на ведьм".
Обновлено в 13:08
Политика
Военные из США провели внеплановый полет над Украиной
США и союзники провели внеплановый полет над Украиной из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.
Обновлено в 12:00
Политика
Командующий ВМС Украины решил обменять сам себя на украинских моряков
Воронченко уверен, что военнослужащие, устроившие провокацию в российских водах, были задержаны «противозаконно».
Обновлено в 11:58
Политика
Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении Конституции Украины
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Обновлено в 12:59
Политика
СМИ сообщили о слежке за машинами российских дипломатов в Британии
Как утверждает издание, в MI 5 уверены, что высылка 23 российских дипломатов весной этого года нанесла непоправимый удар по разведывательным возможностям России в Британии, на восстановление которых "уйдет еще несколько лет".
Обновлено в 13:10
Политика
Le Figaro: Французские власти боятся госпереворота
Французские власти опасаются попытки государственного переворота со стороны движения «желтых жилетов».
Обновлено в 12:46
Политика
В Канаде арестована финансовый директор китайской Huawei
Обновлено в 15:54 Власти Канады арестовали финансового директора и дочь основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Шойгу надеется на продолжение сотрудничества с Венесуэлой
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду, что практика перелётов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.
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Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова
Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 12:06