Политика

Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
ИА Крыминформ
07:37

Украина вышла из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Соответствующее решение было принято на заседании украинского парламента, его поддержали 277 из 331 присутствовавшего избранника.
ИА Крыминформ07:37

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ВРУ отказалась продлевать договор о дружбе с Россией

Военное обозрение08:37

Украина разорвала Договор о дружбе с Россией

ИА Крыминформ07:37

Продлевать нельзя, расторгнуть — МИД Украины о договоре дружбы с Россией

Красная веснавчера в 13:18

Комитет Рады рекомендовал разорвать договор о дружбе с Россией

RT на русскомвчера в 09:23

Эксперт: России выгоден разрыв договора о дружбе с Украиной

Infox.ru03 декабря в 14:52

Чем выгодно России решение Порошенко разорвать договор о дружбе

Rambler News Service03 декабря в 11:23

«Простая формальность»: зачем Порошенко разрывает договор о «дружбе» с Россией

BaltNews.lv03 декабря в 11:11
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Политика

Лукашенко извинился перед Путиным за спор о ценах на газ

Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене газа, который он начал на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 13:11
Политика

Лавров и глава МИД Германии обсудили инцидент в Керченском проливе

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас в ходе встречи в Милане обсудили незаконные действия Украины в Керченском проливе.
Обновлено в 13:12
Политика

Верховная рада одобрила разрыв Договора о дружбе с Россией

Верховная Рада ратифицировала законопроект, который с 1 апреля 2019 года прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает УНН.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье

Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.
Обновлено в 13:00
Политика

Медведев назвал пенсионную реформу трудным решением

Пенсионные решения для власти были трудными, но без них правительство не смогло бы обеспечить рост доходов пенсионеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 13:00
Политика

Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии

Запрос Юнус-Бека Евкурова удовлетворен Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, который отменил 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней.
Обновлено в 13:00
Политика

Трамп заявил, что расследование Мюллера снижает его рейтинг

Президент США Дональд Трамп убежден, что его рейтинг был бы намного выше, если бы не расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вменяемом России вмешательстве в американские выборы, которое президент назвал "охотой на ведьм".
Обновлено в 13:08
Политика

Военные из США провели внеплановый полет над Украиной

США и союзники провели внеплановый полет над Украиной из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.
Обновлено в 12:00
Политика

Командующий ВМС Украины решил обменять сам себя на украинских моряков

Воронченко уверен, что военнослужащие, устроившие провокацию в российских водах, были задержаны «противозаконно».
Обновлено в 11:58
Политика

Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении Конституции Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что объявление созыва объединительного церковного собора президентом Украины Петром Порошенко говорит о вмешательстве в дела церкви и нарушении конституции.
Обновлено в 12:59
Политика

СМИ сообщили о слежке за машинами российских дипломатов в Британии

Как утверждает издание, в MI 5 уверены, что высылка 23 российских дипломатов весной этого года нанесла непоправимый удар по разведывательным возможностям России в Британии, на восстановление которых "уйдет еще несколько лет".
Обновлено в 13:10
Политика

Le Figaro: Французские власти боятся госпереворота

Французские власти опасаются попытки государственного переворота со стороны движения «желтых жилетов».
Обновлено в 12:46
Политика

В Канаде арестована финансовый директор китайской Huawei

Обновлено в 15:54 Власти Канады арестовали финансового директора и дочь основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Шойгу надеется на продолжение сотрудничества с Венесуэлой

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду, что практика перелётов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.
Обновлено в 12:48
Политика

Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 12:06
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