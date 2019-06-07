Футбол

Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0REGNUM вчера в 23:51

Украина — Сербия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
22′
Никола Миленкович
Виктор Цыганков
26′
Виктор Цыганков
28′
32′
Урош Спаич
Евгений Коноплянка
46′
53′
Александр Прийович
Александар Митрович
Роман Яремчук
59′
60′
Адем Ляйич
Любомир Фейса
Роман Яремчук
Артем Кравец
67′
Тарас Степаненко
Владимир Шепелев
72′
72′
Лука Йович
Дарко Лазович
Евгений Коноплянка
75′
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
76′
В дебюте второй половины Евгений Коноплянка довел счет до разгромного — 3:0. Через 13 минут форвард "Гента" Роман Яремчук забил четвертый мяч в матче — 4:0. На 75-й минуте Коноплянка также стал автором дубля в ворота Марко Дмитровича — 5:0.
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