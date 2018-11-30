Политика
Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией, сказал Климкин в эфире телеканала ТСН. По его слова, Киев уже "убил" 48 двухсторонних соглашений с Москвой и постоянно пересматривает всю договорно-правовую базу с Россией.
Газета.Ru03:18
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Но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения убиваем, не помешало просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — это около 40 соглашений.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 00:16
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Климкин заявил о намерении Украины расторгнуть около 40 соглашений с Россией
RT на русскомвчера в 16:58
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