Политика
Украина расширила торговые санкции против РоссииRT на русском 05:26
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил разорвать экономические отношения с Россией.
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Кино
Слух дня: HBO удалил скандальную документалку про Майкла Джексона
По слухам, последние показы скандальной ленты запланированы на 17 апреля, хотя изначально предполагалось, что фильм пробудет в эфире вплоть до сентября.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности
Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
Обновлено в 10:04
Политика
Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты
Украинская пропагандистка Соколова вызвала российского журналиста и телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты и дала ей 24 часа на размышления.
Обновлено в 12:00
Хоккей
ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Футбол
Transfermarkt собрал команду U21 из самых дорогих российских талантов
Известный сайт о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt составил символическую сборную U21 из самых дорогих российских талантов.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Авто
Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России
Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Экономика
РУСАЛ запланировал разместить облигации на российском рынке
Компания РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Белоруссии задержали беглого российского банкира
Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией
Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Спорт
СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Политика
Порошенко и Зеленский не могут согласовать дату дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен ждать своего соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского для дебатов на стадионе "Олимпийский" 14 апреля в 14 часов 14 минут.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв
В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Сирийская армия пошла в наступление на джихадистов
Обновлено в 06:34
Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:34
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Футбол
Монтелла возглавил «Фиорентину»
Обновлено в 10:25
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой после родов
Известная телеведущая Регина Тодоренко недавно стала мамой, но уже успела вернуть прежнюю форму, хвастаясь стройной фигурой.
Обновлено в 06:58
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21