Политика

Украина расширила торговые санкции против РоссииRT на русском 05:26

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил разорвать экономические отношения с Россией.
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Украина расширила санкции против России

РИА Новости11:35

Какие российские товары попали под новые санкции Украины

Газета.Ru07:08

История введения санкций Украины в отношении России

ТАСС08:23

Украина запретила ввоз из России стеклянных банок и бутылок

РБК06:23

Киев расширил торговые санкции против Москвы

RT на русском10:20

Украина расширила список запрещенных для ввоза товаров из России

Коммерсантъ06:02

Правительство Украины запретило поставки стеклотары и формалина из России

Интерфакс05:58
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Кино

Слух дня: HBO удалил скандальную документалку про Майкла Джексона

По слухам, последние показы скандальной ленты запланированы на 17 апреля, хотя изначально предполагалось, что фильм пробудет в эфире вплоть до сентября.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности

Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
Обновлено в 10:04
Политика

Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты

Украинская пропагандистка Соколова вызвала российского журналиста и телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты и дала ей 24 часа на размышления.
Обновлено в 12:00
Хоккей

ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:39
Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Футбол

Transfermarkt собрал команду U21 из самых дорогих российских талантов

Известный сайт о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt составил символическую сборную U21 из самых дорогих российских талантов.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Авто

Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России

Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Экономика

РУСАЛ запланировал разместить облигации на российском рынке

Компания РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Обновлено в 12:02
Футбол

Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:36
Происшествия

В Белоруссии задержали беглого российского банкира

Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Россия начала поставки «Солнцепека» в Саудовскую Аравию

Обновлено в 06:18
Спорт

СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Политика

Порошенко и Зеленский не могут согласовать дату дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен ждать своего соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского для дебатов на стадионе "Олимпийский" 14 апреля в 14 часов 14 минут.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Сирийская армия пошла в наступление на джихадистов

Обновлено в 06:34
Транспорт

Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи

Обновлено в 08:34
Кино

Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети

Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Футбол

Монтелла возглавил «Фиорентину»

Обновлено в 10:25
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой после родов

Известная телеведущая Регина Тодоренко недавно стала мамой, но уже успела вернуть прежнюю форму, хвастаясь стройной фигурой.
Обновлено в 06:58
Общество

Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
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