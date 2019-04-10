Политика

Украина расширила торговые санкции против РоссииRT на русском 05:26

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил разорвать экономические отношения с Россией.
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Украина запретила ввоз из России стеклянных банок и бутылок

РБК06:23

Какие российские товары попали под новые санкции Украины

Газета.Ru07:08

В Госдуме отреагировали на расширение торговых санкций Украины

RT на русском06:18

Правительство Украины запретило поставки стеклотары и формалина из России

Интерфакс05:58

Украина расширила список запрещенных для импорта из России товаров

ТАСС05:32

Украина расширила санкции против России

РИА Новости05:28

Украина расширила список запрещенных для ввоза товаров из России

Коммерсантъ06:02
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Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика

Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах

Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Футбол

Клуб Бекхэма представил проект своего стадиона

Американский клуб «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, в своём официальном «инстаграме» представил проект своего будущего стадиона.
Обновлено в 03:56
Происшествия

На оранжевой ветке московского метро произошло задымление

По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Футбол

Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука

Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Второй взрыв прогремел в Екатеринбурге

Взрыв прогремел в институте металлургии УрО РАН, расположенном в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:21
Авто

Новый Bentley Flying Spur представили на видео

Официальная премьера новой генерации Flying Spur должна состояться до конца текущего месяца.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:57
Хоккей

В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ

Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Общество

Две станции метро, свои школы, набережная и парк: подробности строительства нового района на ВИЗе

Обновлено в 07:29
Хоккей

«Калгари» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» заключил контракт новичка с голкипером магнитогорского «Металлурга» Артёмом Загидулиным, информирует официальный сайт «огоньков».
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Польша продолжает переживать катастрофу под Смоленском

Среда у президента Польши Анджея Дуды расписана с утра до позднего вечера под мероприятия, посвященные 9-й годовщине авиакатастрофы под Смоленском польского самолета, в которой погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского с супругой.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения

Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Адвокаты обвиненного в измене принца Уильяма сделали заявление

Обновлено в 06:00
Происшествия

Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам

Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.
Обновлено в 07:12
Политика

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Футбол

Леонида Слуцкого дисквалифицировали на один матч за критику арбитра

Обновлено в 01:53
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Общество

На Аляске впервые пройдет «Бессмертный полк»

Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Политика

Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском»

Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:52
Общество

Медведев рассказал о двойке в четверти

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Путешествия

Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздники

Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей.
Обновлено в 06:19
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