Политика

Украина расширила торговые санкции против РоссииRT на русском 05:26

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил разорвать экономические отношения с Россией.
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Эксперт оценил расширение торговых санкций Украины против России

RT на русском08:37

Правительство Украины запретило поставки стеклотары и формалина из России

Интерфакс05:58

Украина запретила ввоз из России стеклянных банок и бутылок

РБК06:23

Какие российские товары попали под новые санкции Украины

Газета.Ru07:08

Украина расширила список запрещенных для ввоза товаров из России

Коммерсантъ06:02

История введения санкций Украины в отношении России

ТАСС08:23

Украина расширила антироссийские торговые санкции

РИА Новости05:28
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелей

Обновлено в 08:08
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено в 09:05
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Политика

Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже

Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Спорт

СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Космос

Астрономы готовятся показать первое настоящее изображение черной дыры

В среду астрономы готовятся представить первое изображение непосредственно самой черной дыры и окружающего ее вихря, состоящего из раскаленного газа и плазмы, неумолимо притягиваемой ее гравитацией, а также свет, который она генерирует.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Общество

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Экономика

Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу

К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов

Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Политика

Депутат Шлосберг предложил наказывать власть за неуважение к народу

Смотрите такжеПутин подписал законы об оскорблении власти в интернете и запрете фейковых новостей Кроме того, он выступает за распространение ответственности по новой статье на депутатов, поддержавших законопроект, который суд признал выражающим неуважение к правам человека – штраф до 1 млн рублей и арест на срок до 30 суток.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Дочь Валерии экстренно прооперировали

Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Политика

В США решили оставить в силе санкции в отношении КНДР

Санкции остаются в силе, заявил госсекретарь США Майк Помпео, цитирует «Интерфакс».
Обновлено в 00:48
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Блогер Илья Варламов написал на своей странице в «Живом Журнале», что руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Коноплев прокомментировал его репортаж про мусор в этом районе.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик Б-52

Обновлено в 06:33
Происшествия

Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе

Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Москве подожгли автомобиль полиции, пока сотрудники были на задании

Обновлено в 08:17
Здоровье

Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи

Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео

Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут приобрести «Рому»

Последние новости футбола Любопытно, что с нынешнего сезона Qatar Airways является спонсором "Ромы".
Обновлено в 05:43
Общество

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.
Обновлено в 08:07
Политика

В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»

Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина.
Обновлено в 02:39
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