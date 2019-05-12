Политика

Украина рассекретила документы об убийстве ПетлюрыКоммерсантъ 15:58

«Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры»,— говорится в сообщении СВР Украины. Документы подготовлены по случаю 100-летия основания УНР. Симон Петлюра был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбардом — уроженцем города Измаил.
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Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

Коммерсантъ15:58

Служба внешней разведки Украины рассекретила материалы убийства Симона Петлюры

Эхо Москвы15:03

Рассекречены документы о смерти Петлюры

Газета.Ru10:31

Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

Телеканал 360°12:19

Украинская разведка рассекретила документы об убийстве Петлюры

Взгляд.ру09:26

Рассекречены данные об убийстве Петлюры

Вести.Ru09:22

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

ТАСС09:07
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Обновлено в 14:25
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Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

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Астрономы обнаружили чужеродную звезду, застрявшую в Млечном Пути

Ученые обнаружили, что именно эта звезда, известная как J1124+4535, имеет химический состав, который отличается от состава других звезд всех других звезд нашей галактики.
Обновлено вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

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Обновлено в 07:00
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

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Названы пять неочевидных признаков диабета

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Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
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Два человека погибли и 9 пострадали в трех ДТП во Владимирской области

Обновлено в 16:39
Футбол

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Симон Васильевич Петлюра
Украинский военный и политический деятель, глава Директории Украинской народной республики в 1919-1920 годах, Главный атаман войска и флота.
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Государственное образование в федеративной связи с Российской Республикой, провозглашённое III Универсалом Украинской Центральной рады 20 ноября 1917 года, после свержения Временного правительства России.
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